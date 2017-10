Gobierno asegura victoria en Bolívar: “La tenemos confirmada”

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este martes que el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela a la gobernación del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, ganó en los comicios que se efectuaron este domingo en la entidad.

“Hemos ganado el 78 % de las gobernaciones incluyendo Bolívar que la tenemos confirmada” dijo afirmando que solo están esperando los resultados oficiales del CNE. “Allí está el mapa de Venezuela, hemos ganado 18 gobernaciones y la oposición cinco, lo reconocemos”.

No obstante advirtió a los gobernadores de la oposición que resultaron electos en cinco estados del país, “está bien, complacidos, pero si se pasan de la raya no habrá contemplaciones, que no se equivoquen conmigo, no como coba, voy a defender la paz y la estabilidad de este país”.

El jefe de Estado adelantó que esta tarde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) publicará en su página web todas las actas

Vía NAD/www.diariorepublica.com