Héctor Navarro: “Convocar a una Constituyente sin un referendo viola la Constitución”

El exministro Héctor Navarro aseguró que “cada vez vemos elementos civiles actuando en un bando y en otro”, en alusión a la oposición y al oficialismo.

“Ya uno se acostumbra a que hay un parte de guerra todos los días (…) cada vez más uno observa que hay presencia de elementos que no son de la policía, no es de la Guardia Nacional, no es del Ejército tampoco, si no elementos civiles participando en un bando u otro, algunas personas lo califican de pre guerra civil (…) Creo que estamos aproximándonos a una situación de escalada que puede llegar a guerra civil”, alertó durante su participación en el programa de Vladimir a la 1 transmitido por Globovisión.

Considera que hay varias formas de detenerlo, pero “una forma de detenerlo no es echándole gasolina al fuego (…) hay un malestar desde luego en toda la población porque la gente no consigue medicinas, alimentos, el costo de la vida, todos los días los precios son mayores. Los precios suben y suben y suben (…)”.

Expresó que “todo gobierno desde la edad media para acá se preocupaba que a la gente le llegara el pan, porque con el pan la gente se ‘bandea’, y hoy en día nui siquiera eso”.

Navarro sostuvo que “estamos en un caldo de cultivo que propicia una escalada de violencia”.

Además de eso, “el lenguaje que usan unos y otros, las cúpulas del gobierno y las cúpulas de la derecha opositora, siempre hago una aclaratoria, aquí no hay un problema de derecha contra izquierda(…) Hay dos grupos de derecha, uno que está en el gobierno y uno que está en el extremo opositor que se están disputando la renta petrolera, para continuar con el rentismo, y ahora la renta minera”.

La propuesta Constituyente planteada por el presidente Maduro, a su juicio, viola la Constitución. “Convocar a una Asamblea Constituyente sin un referendo es violatorio de la Constitución”.

Sostuvo que “lo que alimenta la violencia por parte de la ‘derecha opositora’ (…) es la negativa a un referendo revocatorio que fue Hugo Chávez quien lo metió en la Constitución”.

Para Navarro la demora en las elecciones a gobernadores y la negativa a ir a un referendo revocatorio han sido caldos de cultivo para las protestas de la ‘derecha opositora’.

“Se niega el referendo revocatorio, luego se niega las elecciones a gobernadores (…) En este momento estamos en una situación que todos los gobernadores son ilegales, porque ninguno ha sido electo como dice la Constitución, pero hay gobernadores que pasaron a ser elegidos a dedo, porque pasaron a ser ministros los gobernadores y (sus sustitutos) se eligieron a dedo (..) es una situación que no se compagina con la Constitución”.

Para agravar la violencia porque no hay elecciones —subraya Navarro— “lanzamos una Asamblea Nacional Constituyente sin referendo”.

Navarro dijo que “muchas veces Chávez rectificó errores (…) Creo que el error más grave de Hugo Chávez (…) fue habernos puesto a votar por Nicolás Maduro, fue un error que él no tenía chance de corregir ¿cómo es posible que para defender la Constitución tenemos que cambiarla?”.

“Lo más importante en este momento del legado de Chávez es una Constitución profundamente democrática”.

Para solucionar la crisis en el país “todo dentro de la Constitución, con la Constitución todo”.

Ni matando policías, ni reprimiendo a manifestantes es como se resolverán los problemas, expresó. “Tenemos que rechazar cualquier solución que se salga del camino de la paz”.

Subrayó que hay que darle respuesta a los problemas de los venezolanos y no se conseguirá el dinero sacrificando el arco minero venezolano”.

Dijo que hay que “repatriar capitales” del dinero robado a la nación.



