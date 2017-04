Iris Varela: La Fiscal no puede cuestionar las decisiones de la Sala Constitucional

La ministra para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela señaló que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz no había leído bien la decisión del TSJ “ella no puede cuestionar decisiones de la Sala Constitucional”, porque consideró, debe saber que existe un mecanismo consagrada en el artículo 332 de la Constitución que reza: “el TSJ es el Máximo órgano de consulta y asesoramiento del Poder Público con la defensa de la Nación”.

No hubo conflicto entre Poderes porque la Fiscalía no es un Poder. “¿Cuál Poder? La Fiscalía es un órgano del Poder Ciudadano”, cuestionó la ministra.

Entrevistada por el periodista Vladimir Villegas en el programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, Varela aseguró que con lo que ocurrió entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General, “la Constitución agarró mayor poder porque se demostró que tiene las herramientas necesarias para llevar a la estabilidad a la República”.

“Estoy contenta porque funciona la Constitución y los mecanismos constitucionales en Venezuela”, manifestó.

Sobre la marcha de la oposición que se llevó a cabo este martes en Caracas, en la cual hubo enfrentamientos entre los manifestantes y los funcionarios policiales, dijo: “El pueblo opositor está envenenado, ningún dirigente del oficialismo ha hecho llamados públicos a desobedecer, desacatar y a agredir a los demás, ningún dirigente nuestro ha atacado a nadie“, aseveró.

Liderazgo

La ministra de asuntos penitenciario aseguró que mientras la oposición no tengo un liderazgo firme, el país no va a poder haber una sana convivencia.

“Falta liderazgo en la oposición, en el Gobierno está el presidente Nicolás Maduro, nadie lo pone en duda, ni lo discute, si la oposición tuviese un liderazgo fuera más fácil en llegar a una sana convivencia”, explicó.

Al ser cuestionada sobre los derechos a manifestar en la calle como lo estable la Constitución, la funcionaria dijo: “Esas marchas no son pacíficas porque la oposición no es demócrata, ellos llaman a una intervención y no respetan la institucionalidad, por eso no es factible”, sentenció.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com