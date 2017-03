Iris Varela negó existencia de “pranes” en cárceles

“Desconozco la existencia de esa figura (Pranes), los privados de libertad para mi todos son iguales, no le doy rangos a mafias. Trabajo rescatando privados de libertad de la violencia”, dijo la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela

Por otra parte, informó que las investigaciones de los restos humanos hallados en una fosa común dentro de las instalaciones de la Penitenciaría de General de Venezuela (PGV), en San Juan de los Morros, se encuentran adelantadas y próximamente se informará sobre el caso.

“Se han encontrado 15 cuerpos, 12 tienen cráneo y faltan 3 para continuar con las investigaciones, ya a los familiares de los reclusos se les han hecho las pruebas de ADN(…) Esta es la única cárcel donde se han encontrado fosas”, dijo durante el programa Encendidos de Venezolana de Televisión.

Apuntó que este lugar fue encontrado por las denuncias efectuadas por los familiares de algunos reos desaparecidos dentro de la propia cárcel.

Destacó que la PGV y el Internado Judicial Los Pinos (Injupi), se encuentran en un proceso de pacificación, durante el desalojo de estos recintos carcelarios no se “utilizó la violencia porque no es nuestro metodo(…) Hemos intervenido 96 espacios penitenciarios de hombres mujeres y juveniles a través del nuevo régimen (…) El ocio ya no existe en los centros penitenciarios, los privados de libertad participan en actividades culturales”.

La ministra expresó que hay recitos donde no están trabajando sobre el proceso de pacificación “porque son de las policías y gobernadores, por ejemplo, yo no voy a hacerle el trabajo a Capriles o a Ocariz, ellos tienen que asumir y si no lo hacen que se vayan y yo me encargo”.

Aseguró que desde la llegada de la revolución bolivariana, se tomó el control en el régimen penitenciario, a su juicio, este se había perdido por “la corrupción y el abandono del Estado, que existía en el país. A las mafias no les interesa que haya un control”.

