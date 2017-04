Jesús Faría: La GNB ha actuado apegada a la ley y en resguardo del orden público

Jesús Faría, ministro para Comercio Exterior e Inversión Extranjera, condenó este jueves 20 de abril los actos “vandálicos” realizados en las machas convocadas por la oposición y además sostuvo que la Guardia Nacional Bolivariana ha actuado “apegado a las normas”.

“Se presenta la violencia y la oposición dice que esa violencia es producto de infiltrados, atrapan a los infiltrados, entonces lo elevan a la categoría de presos políticos y cuando comienzan a declarar, quienes son los responsables y financistas de esos actos vandálicos, entonces dicen que son torturados. Ellos tienen que definir si van a utilizar la carta demagógica de los infiltrados o de los presos políticos, la oposición no puede jugar a caotizar al país, es decir, un proyecto grosero de subvertir el orden público y a su vez pretender gozar con todos los derechos democráticos que le otorga la constitución y el Estado a las manifestaciones pacificas”, expresó Faría.

Durante una entrevista de tv, añadió que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ha actuado apegado a ley y en pro de “resguardar” el país.

“No es excesivo, es un uso que está apegado a las normas y sobre todo a la necesidad de resguardar el orden público. Yo no puedo llamar a una manifestación, lanzar una gente a la calle y a su vez organizar grupos vandálicos que van a lanzar piedras, quemar calles, que van a saquear licorerías donde no hay comida, tú no puedes organizar a tu gente para marchar y a su vez tener un plan B para que utilicen esa gente como carne de cañón, eso ya ocurrió acá en el año 2002 (…) La Guardia Nacional ha actuado completamente apegado a las normas, tú sabes cuándo actuaba la Guardia Nacional de una forma desproporcionada, cuando los que hoy hacen la oposición y cometen esas arbitrariedades de convocar marchas supuestamente pacificas para convertirlas en actos violentos gobernaban en este país. Están promoviendo la intervención de un ente externo como la OEA, que ha estado asociada a las peores tropelías que se han cometido en nuestros países”, aseguró.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com