José Guédez: Convocatoria a la Constituyente es ilegítima porque no se realizó consulta previa

El secretario de la Asamblea Nacional, José Ignacio Guédez, aseguró este lunes 26 de junio que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), es “totalmente ilegítima” ya que no es “constitucional” porque no se realizó una “consulta previa”.

“Esa convocatoria –a la Constituyente– es totalmente irrita, ilegítima, están usurpando el poder popular, la soberanía que solo puede ser ejercida con referéndum. Una Constituyente ahora, sin esa consulta previa es totalmente ilegítima y además unos constituyente que van a ser electos sin voto universal, donde Maduro está diciendo quién vota y quien no, cuantas veces vota cada uno, eso no es una elección, es un adefesio, es un parapeto a la cubana donde la militancia de su partido que controla el presidente va a votar muchas más veces de lo que va a votar un ciudadano común (…) Aquí hay una dictadura antes de la convocatoria de la convocatoria a la Constituyente había una dictadura, hay un poder que es ejercido de forma dictatorial. Nosotros salimos a la calle antes de la convocatoria ¿por qué?, porque había una dictadura que nos eliminó el revocatorio, pretende desconocer a la Asamblea Nacional, no quiso hacer elecciones regionales y ahora se inventa este parapeto Constituyente, es una más de la tiranía y le pido a la gente que entienda, el llamado es a desconocerlo en función al artículo 350, es un llamado constitucional”, dijo Guédez.

Durante su participación en el programa Primera Página de Globovisión, el secretario explicó que el artículo 350 está en la Constitución porque los constituyentistas de 1999 quisieron “reivindicar” el golpe de Estado de 1992 liderado por Chávez, y que la desobediencia civil es un “deber ciudadano”.

“Está porque ellos lo pusieron para tratar de reivindicar, esto hay que aclararlo, quisieron reivindicarse ante la historia colocando ese artículo en la Constitución en 1999, para reivindicar lo que fue el golpe de Estado ejecutado por Chávez en 1992, so si fue un golpe de estado sangriento, armado con fusiles donde mataron gente, no es esta rebelión democrática y pacífica donde salimos todos los días sin armas a reclamar que la Constitución actual se aplique. El 350 es desobediencia, desconocer a las autoridades ilegitimas, antidemocráticas y reivindicar la Constitución, luchar para que se restablezca el orden constitucional, como por ejemplo la Fiscal General denunció que hubo una ruptura. Es un deber ciudadano porque está es la Constitución. Le digo a la gente que tenga fuerza, cada vez somos más, la dictadura está aislada internacionalmente, a lo interno no tiene calle. Somos todo un país contra la dictadura y lo que queremos es elecciones libres, justas con voto universal, donde podamos escoger alcaldes, gobernadores y un nuevo presidente”, explicó.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com