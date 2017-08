Julio Borges: Declaración de cancilleres abre paso a sanciones personales a funcionarios

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, agradeció este miércoles 9 de agosto la declaración realizada por los cancilleres de varios países de América en Lima para desconocer la Asamblea Nacional Constituyente.

“La declaración abre camino para sanciones personales a funcionarios corruptos, narcotraficantes y violadores de derechos humanos. Este Comunicado sin precedentes aprobado en Lima es agradecido por esta Asamblea Nacional legítima y todo el pueblo venezolano”, indicó Borges durante la sesión de la Asamblea realizada en el Parlamento.

Indicó que “17 países convocaron una reunión urgente para tratar la preocupación por la grave situación que atraviesa el país. Esos países reiteran que en Venezuela no hay democracia y se destruyó orden constitucional. Y no es sólo el continente americano, Unión Europea también deja claro que no se reconocerá fraudulenta ANC ni sus actos. Un Gobierno que termina haciéndose trampa a sí mismo y a sus bases no tiene legitimidad alguna”.

Los cancilleres de varios países de América reunidos en Lima durante más de cinco horas condenaron el martes la “ruptura del orden democrático en Venezuela” y anunciaron que “no reconocerán a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente ni a los actos que emanen de ella por su carácter ilegítimo”.

Los ministros de relaciones exteriores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú manifestaron en un comunicado conjunto su “pleno respaldo y solidaridad” con la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, “democráticamente electa”.