Julio Borges: Llamanos a la Fanb y los magistrados que no le tengan miedo al cambio

Este miércoles 5 de abril, a las 9:30 de la mañana, comenzó la sesión de la Asamblea Nacional donde discutirán la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

En la sesión también se debate la ruptura del orden constitucional y la permanencia de la situación de golpe de Estado en Venezuela.

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que “es importante que el país sepa que este año se han registrado 25 sesiones de la Asamblea Nacional y el oficialismo solo a venido a dos sesiones”.

“Lo que ustedes están viendo acá no es la sesión de un parlamento en un país democrático, lo que ustedes ven es a un grupo de venezolanos que están tresistiendo a un golpe de Estado, este no es el funcionamiento de un parlamento normal (…) Transmitan al mundo que el golpe de Estado continúa, en Venezuela se agrava todos los días el golpe de Estado (…) En Venezuela no hay separación de poderes si no que se le otorgó a la Sala Constitucional y a Nicolás Maduro”.

Dijo que “en Venezuela hay un Golpe de Estado en pleno desarrollo, no solo para la Asamblea si no para el pueblo”. “Un joven que se va del país, una madre haciendo colas horas eso también es un golpe de Estado (…) El golpe de Estado en contra todo el pueblo de Venezuela”.

“Esta Asamblea fue electa por 14 millones de venezolanos (…) El golpe de Estado sigue y necesitamos la solidardad”.

Borges dijo que “el gobierno se quiere mostrar democracia hacia afuera, mientras adentro lo que hacen es molernos a represión”.

“En este momento en la cabeza de muchos generales y muchos funcionarios del régimen se los debe estar carcomiendo la cabeza porque saben que este es el momento de seguir la consciencia”, manifestó Borges. “Le hacemos un llamado a que no le tengan miedo al cambio, el cambio significa la paz, el infierno es lo que se vive ahora (…) Señores de la Fuerza Armada, señores magistrados, señores fiscales, no le tengan miedo al pueblo, es el momento de la consciencia”.

Henry Ramos Ramos Allup expresó que “el golpe de Estado y el desconocimiento de la Asamblea Nacional no comenzó el 30 de marzo, sino desde que se dieron los resultados del 6 de diciembre y el 23 de diciembre con la designación de Magistrados express que se encargaron de anular elección en Amazonas”.

“Sigue el Golpe del Estado Venezuela”, expresó Ramos Allup al afirmar la existencia de un golpe de Estado continuiado. “Este gobierno se fundamenta en las decisiones inconstitucionales del TSJ y el apoyo del Alto Mando militar”.

Allup expresó que “los magistrados, en compañía del Alto Mando Militar y los colectivos armados continúan aplicando el Autogolpe de Estado”.

El primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara, expresó: “Estamos en Golpe de Estado hace mucho tiempo cuando violaron el derecho del pueblo a Referendo revocatorio, esto no se trata de una sentencia, se trata de un proyecto de quienes secuestraron las instituciones del Estado”.

“Se eliminó la Asamblea Nacional desde el monmento en el cual el Tribunal Supremo de Justicia, se dedicó a anular cada una de nuestra leyes, ellos andan con el fulano cuento del desacato, porque los diputados de Amazonas estuvieron incorparados a pesar que ellos (…) Esta Asamblea Nacional estuvo son los diputados de Amazonas ocho meses, y durante esos ocho meses ninguna de las leyes sancionadas por la Asamblea Nacional fue acatada (…) Dado que de nada servía el sacrificoo de los diputados se tomó la decisión de reincorporarlos”, recalcó Guevara.

El parlamentario reiteró el llamado a la calle para este jueves 6 de abril para seguir la agenda.

Guevara sostuvo que “desde hace tiempo la Sala Constitucional venía asumiendo las competencias de la Asamblea, ése tribunal ilegal y golpita viene asumiendo las funciones de la Asamblea Nacional(…) De los 32 miembros del TSJ 11 fueron designados de manera irregular, por lo tanto queremos reafirmar desde este espacio que en Venezuela haya una ruptura en el orden constitucional producto que a un dictador le tiemblan las piernas ante el pueblo”.

Guevara llamó a los demás miembros de los Poderes “a que se pongan del lado de la Constitución” y sigan el ejemplo de la Fiscal General de la República .

“Tenemos un Estado que ha sido secuestrado”, expresó Guevara. “Nuestro objetivo es la restitución del orden constitucional”. “Le hablo al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab”, dijo al conminarlo a “cumplir el deber de Defensor del Pueblo”. También llamó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional. “No estamos pidiendo un golpe de Estado, estamos pidiendo que no van a arremeter contra el pueblo”.

El parlamentario Juan Pablo García sostuvo que “son 48 setencias en contra de esta Asamblea Nacional, atropellando la voluntad del pueblo expresada el 6 de diciembre”.

El parlamentario Simón Calzadilla, dijo que con “aquella medida cautelar aprobada el 30 de diciembre de 2015 cuando tres diputados fueron desincorporados por una amañada sentencia” comenzó el desconocimiento a la AN.

Calzadilla expresó: “Tenemos 15 meses sin la representación de Amazonas y eso es ruptura constitucional, son los diputados de Amazonas la excusa con la que el gobierno ha pretendido desconocer la voluntad del pueblo expresada el 6 de diciembre de 2015”.

“El próximo 18 de abril vamos a ir al TSJ y la Fiscalía del Miniseterio Público a exigir justicia sobre el pueblo de Amazonas”, dijo Calzadilla.

Enrique Márquez consideró que “el Gobierno ha complicado la política y el manejo del Estado”, provocando “incertidumbre”.

“Esta vez las bayonetas fueron sustituidas por togas de los magistrados, y eso ha permitido que se atente contra la Constitución (…) Es un proceso continuado por la pretensión del gobierno de pretender quedarse en la orgía de bolívares y de dólares a espaldas de esta Asamblea (…) La intención es desaparecer la voluntad del pueblo para seguir con la orgía de corrupción que ha llevado a Venezuela a ser el país más corrupto, es una orgía de corrupción en Cadivi, en Pdvsa (…) Por eso el gobierno dijo desde el principio no me conviene una Asamblea que venga a revisar las cuentas de la República”, dijo Márquez.

“Quieren seguir en el poder para seguir asaltando el tesoro de la nación que ya lo han asaltado bastante”, opinó Márquez”. ¡Elecciones ya es el grito del pueblo venezolano!, el gobierno debe dejar de tenerle miedo a su sombra, el cambio político es indetenible, por eso creo que esta junta directiva tiene que asumir el papel histórico que le ha asignado esta coyuntura para construir un gran frente cívico, democrático, donde cabemos todos, y salir todos los venezolanos a conseguir el cambio político que los venezolanos estamos buscando”.

El diputado Juan Requesens dijo que “aquí no hay excusas, si no quieren convocar elecciones, se encontrarán con el pueblo en la calle luchando por ello”.

Más temprano, el diputado Tomás Guanipa aseguró que desde las 5:00 de la madrugada de este miércoles 5 de abril parlamentarios llegaron a la Asamblea Nacional para sesionar.

Dijo que llegaron de madrugada para evitar una nueva suspensión de la jornada.

Ayer la sesión prevista para tratar la ruptura del orden constitucional y la permanencia de un golpe de Estado no se realizó por la concentración oficialista que bloqueó los accesos al Parlamento.

