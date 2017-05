Liborio Guarulla: La Constituyente es la negación de la Constitución actual

El gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, aseveró en entrevista para Vladimir a la 1, transmitido por Globovision que la convocatoria realizada por el presidente Nicolás Maduro de una Constituyente “no se puede permitir”.

“No se puede permitir porque ya es como la ultima parte o la consolidación de lo que es una dictadura, no tiene nada que ver con lo que conocemos como Constituyente. Es la negación de la Constitución“, manifestó.

Agregó que es una “imposición de leyes que no están en la Constitución” que están “minando” las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia.

“Hemos pasado de tener unos excelentes magistrados que son los que deben poner el ejemplo a nivel de imparcialidad, a tener quemagistrados que han cometido las peores irregularidades, violando la Constitución“, consideró el mandatario regional.

En ese sentido, rechazó que la Sala Constitucional “hago lo que le da la gana, e interpreta las leyes como le da la gana”.

Indicó además que los venezolanos no están de acuerdo con la Constituyente porque no resuelven los problemas actuales del país. “Yo he conversado con la gente y lo que tenemos es hambre, hay inseguridad, hay falta de instituciones, y eso no lo resuelve la Constituyente“.

Inhabilitación

Rechazó su inhabilitación por 15 años pero la catalogó como positiva porque “ahora me conocen en el mundo, soy una figura en este país”.

“Me inhabilitaron pero hoy ahora tengo más poder que ellos, me conocen en el mundo, soy una figura en el país y di a conocer el nivel de deterioro y bajeza que tienen estos señores que están frente a las instituciones“, argumentó.

Amazonas

Sobre la situación del estado Amazonas, Guarulla señaló: “El estado se nos ha ido de las manos porque quien tiene la responsabilidad de cuidarlos no cumplen con su papel, entre ellos el Ministerio del Ambiente y la Guardia Nacional”.

“La minería ilegal ha llenado de cráteres nuestra geografía y produce la contaminación de nuestros ríos, quienes están saqueando las riquezas de los venezolanos es gente extranjera. Son parte de la guerrilla, del contrabando del oro y la droga”, sentenció.

Aseguró que más del 40% del estado está afectado por la minería ilegal y el contrabando, así como por la inseguridad.

Diputados

Sobre los diputados desincorporados de Amazonas, denunció que fue un plan para no aceptar el triunfo de la oposición, “A nosotros nos tienen apartados, desde que Nicolas Maduro asumió el poder, el Gobierno tiene una guerra contra Amazonas”.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com