Luis Chataing se despide de la radio tras 25 años al aire (VIDEO)

El locutor Luis Chataing anunció este martes su retiro de la radio luego de 25 años en el aire ante la incapacidad, que, reconoció, no puede mantener la dinámica del espacio que conduce cada mañana desde un lugar fuera del país.

Conmovido, y con la voz a ratos entrecortada, Chataing explicó las razones para dejar la radio. Aseguró que no sabe si volverá a salir al aire.

“La radio es un lugar natural para mí. Es como respirar, hablar o caminar”, dijo el locutor desde Miami, la ciudad donde se radicó desde hace seis meses.

El conductor de la emisora Onda La Superestación, del circuito Unión Radio, reconoció que no pudo hablar de la actualidad venezolana en un lugar fuera del país.

“No lo logré, la verdad. No logré mantener el dinamismo que este programa tuvo desde su inicio. La dinámica en esta cabina de radio junto a mis compañeros es primordial para el desempeño que se pueda tener. Con esto quiero decir que esta es la única razón que tengo para dejar este programa hoy. No hay censura, no hay autocensura. Solo el reconocimiento de una dificultad para seguir haciendo el programa de esta manera”.

Chataing, no obstante, que mantendrá sus lazos “inevitablemente” con su audiencia a través de las redes sociales para “aportar lo que deba aportar”.

“Yo no me voy. Me voy a otro espacio”, dijo sin dar mayores detalles.

Luego de enviar un mensaje de solidaridad a los jóvenes periodistas, estudiantes y comunicadores sociales, Chataing le advirtió al presidente Nicolás Maduro y a su entorno: “Las cosas cambian, el mundo gira y la justicia llegará… hasta pronto”.

El locutor había anticipado su salida al aire el lunes por la noche por las redes sociales.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com