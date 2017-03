Luis Vicente León: Hay frustración en la oposición sobre posibilidad de cambio

El director de Datanálisis, Luis Vicente León, expresó la noche de este miércoles que en los sectores de la oposición se observa frustración sobre las oportunidades de cambio en el país, en el marco de la crisis políticia y económica en la actualidad.

“Hay un sentimiento de frustración en la oposición y en los independientes sobre la posibilidad de cambio. El año pasado había una esperanza, la esperanza de referendo, la esperanza de la acción política, la esperanza, en algunos casos, los más radicales, de las protestas, de la marcha épica a Miraflores que algunos convocaban. Bien o mal, eso era una esperanza y había gente que creía que había una solución, un cambio, una salida. El péndulo volvió para el otro lado”, manifestó el economista en el programa Con todo y Penzini, en Globovisión.

Al ser consultado sobre el descenso de la tasa del dólar no oficial, señaló que “así como tuvimos esa subida estrambótica, hay una bajada estrambótica (…) No se puede proyectar el dólar negro porque el mercado negro es chiquitico, oscuro, manipulable, además hay manipulación, allí hay de todo”.

Explicó que en términos de corto plazo, “cualquier colocación de divisas puede bajar el precio o, por ejemplo, cualquier retiro de bolívares del mercado, no hay créditos, o la gente tiene que pagar impuestos, que retira los bolívares y no te permite comprar los dólares, baja ese mercado pero además, hay un tema central. ¿Por qué hubo un crecimiento tan fuerte? Recordemos que el gobierno venezolano, el año pasado, sin divisas, permitió que se abriera la frontera y se generaron importaciones por frontera, algunas de ellas legales en el Zulia, en Táchira, y otras importaciones grises que entraban para las empresas que importaron para abastecer con sus propios dólares. Cuando tú vendiste esa mercancía, qué pasó, que te dieron bolívares, qué haces tú con esos bolívares, te vuelves a voltear para comprar divisas en el mercado negro, y como el mercado negro era chiquito, para abastecer lo que hiciste fue subir, subir el precio del dólar porque no había oferta pero sí había una demanda”.

“Pero qué pasa hoy, que cuando tú cuadruplicaste, quintuplicaste el precio de la mercancía, cuando ya llegas y el problema no es que no haya leche o azúcar, el problema es que tú no tienes la plata para comprar esa leche, café,que están en el anaquel”.

Cambió la realidad, a su juicio, ya que en 2016 asegura que el problema de los empresarios era tener productos para vender, “el problema ahorita es que te compren el producto al precio al que lo tienes que vender. Qué ocurre, que no estás renovando los inventarios porque no hay rotación en el anaquel, baja la demanda de divisas en el mercado negro porque no estás comprando para importación porque no se está vendiendo internamente”.