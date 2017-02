Madre de militar desaparecido en helicóptero: Maduro ayúdame a buscar a mi hijo

Milagros Sanoja, madre de Alejandro Sanoja, uno de los ocupantes del helicóptero militar desaparecido desde el 30 de diciembre en el estado Amazonas, tuvo un derecho de palabra en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, de este jueves 23 de febrero, en donde pidió al presidente de la República buscar su hijo.

“No nos han dado respuesta (…) Tengo una niña de siete de años que me pregunta por su hermano y no sé qué decirle”, dijo Sanoja desde la tribuna de oradores del Parlamento.

“Mi hijo agarró esa carrera, pero ahora que le está pasando esto ¿dónde esta mi hijo?. No hemo sabido nada y no me han dicho nada, lo único que le digo al Presidente que se aboque a mi hijo, el desespero de todos los días es si están comiendo, si están secuestrados, ninguno me dice nada. Le pido por favor, cónchale ,que me digan algo, que me llamen, yo no tengo nada contra ningun partido. Espero que me ayude a buscar a mi hijo”, expresó

Recordó que el funcionario tiene 19 años y el próximo 22 de marzo cumplirá 20. “Maduro ayúdame a buscar a mi hijo, dame respuesta. Lleva más gente, busca recursos, desde el 30 de diciembre no sé nada de mi hijo y como madre, te lo pido, te pido que mandes a uno de tus comandantes, pero que hago con que me lean en un mapa, eso no me dice dónde esta mi hijo”, mencionó.

