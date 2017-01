Maduro a la AN sobre abandono de cargo: “Aténganse a las consecuencias”

El presidente de la República, Nicolás Maduro instaló este martes la Comando Nacional Antigolpe por la paz y la soberanía, desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Desde el acto, se refirió a la declaración de abandono de cargo decretada por la Asamblea Nacional, lo que calificó como “un manifiesto golpista, prácticamente la AN autoriza para que se haga lo que sea, intervenir Venezuela, atentados terroristas contra nuestro país”.

En tal sentido, invitó al Parlamento a “atenerse” a las consecuencias “del llamado a golpe de Estado de la pandilla de la AN”. Enfatizó que lo que buscan los diputados en un “desencadenante violento una vez más.

Afirmó que “soy el presidente de Venezuela, jefe de gobierno y de Estado por mandato del pueblo”. Asimismo, dijo que el cumplimiento de la Constitución en el país está garantizada.

“El mundillo de lo que sucede en la Asamblea Nacional no es Venezuela. Así lo digo, ese mundillo que ellos se encierran ahí a poner la cómica, no es Venezuela. la Constitución de nuestra República está garantizada, como Jefe de Estado la garantizo (…) La Asamblea Nacional no es Venezuela”, agregó.