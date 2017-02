Maduro: Hay motores de la Agenda Económica que no llevan el ritmo que el país necesita

El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este domingo 19 de febrero que hay motores de la Agenda Económica Bolivariana que no llevan el ritmo que el país necesita.

“No tenemos derecho a fallar, tenemos que poner nuestra vida, esfuerzo, capacidad nacional, al servicio del desarrollo de la Agenda Económica Bolivariana de los 15 motores(…) hay que poner el acento en esos que no van a ritmo (…) todos los motores arrancaron y en todos representan ventajas brutales de lo que será la Venezuela potencia”, indicó en su programa Los Domingos Con Maduro desde la Casa del Artista, en Caracas.

Informó que aprobó la “activación del fondo nacional para el desarrollo y protección social para el trabajador cultural del país. También aprobado la creación de centro de atención integral del artista venezolano. Además la creación de 23 casas del artista en los 23 estados del país”.

El jefe de Estado designó a Gilberto Pinto Blanco como nuevo ministro de Pesca y Acuicultura.

“He decidido para ajustar motores vitales de la Agenda hacer unos ajustes en el equipo de gobeierno ministro de pesca y acuicultura a Pinto Blanco(…) quiero que la feria del pescado llegue a los Clap”, indicó en su programa Los Domingos con Maduro.

También designó a Jorge Arreaza como ministro para el Desarrollo Minero Ecológico.

“Le he pedido Jorge Arreaza sea el nuevo ministro de minas(…) Venezuela está certificando lo que pudiera ser la primera reserva de oro del mundo”, indicó el presidente durante su programa Los Domingos con Maduro.

El jefe de Estado llamó a impulsar el desarrollo minero ecológico del país con “ímpetu renovado, para fortalecer los mecanismos de financiamiento destinados a la expansión de las fuerzas productivas del país”.

Destacó que hay que “mejorar nuestros modelos de trabajo para que cada motor tenga vida propia. Convoco siempre a todas las fuerzas productivas del país, al sector privado, nacional e internacional a que venga a estrechar nuestras manos y vayamos al desarrollo de la agenda económica”.

“Tenemos todo para el desarrollo pero hace falta una conciencia superior. Tiene que ser el esfuerzo colectivo, sacrificado, porque las verdaderas victorias viene del sacrificio. Tenemos que interpelarnos, les digo a los venezolanos mírense al espejo y vamos a interperlarnos, qué estoy haciendo por mi patria hoy”.

El jefe de Estado aclaró que “a mi no me llama ningún multimillonario de ninguna parte del mundo para darme ordenes, yo soy independiente, no le tengo miedo a nada ni a nadie”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com