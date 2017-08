Margarita está lista para ofrecer un “todo incluido de alto nivel” de la mano de LD

La cadena hotelera venezolana “LD Hoteles” ya está lista para ofrecer a Venezuela uno de sus más deslumbrantes y ambiciosos proyectos en el país: El Hotel LD Plus Palm Beach, en Playa el Agua, con un concepto “todo incluido” de alto nivel que permitirá a sus distinguidos huéspedes disfrutar múltiples experiencias a lo largo de su estadía en la Isla de Margarita.

El pasado 22 de julio se llevó a cabo la pre-apertura del quinto hotel de la cadena en la Isla, con un cóctel exclusivo para medios locales y aliados comerciales de la zona; mientras que el 27 del mismo mes, con cada detalle culminado, abrieron las puertas a sus primeros huéspedes, quienes estrenaron las instalaciones de este exclusivo complejo turístico.

“El LD Plus Palm Beach cuenta con excelentes y modernas instalaciones, un diseño arquitectónico único, creativo y vanguardista, y un concepto gastronómico de muy alto nivel. LD Plus Palm Beach es toda una referencia en lo que respecta al servicio hotelero, combinando la alta cocina en una perfecta locación del Caribe, en donde los turista podrán disfrutar de gratas experiencias desde el momento en el que hagan check in, hasta su salida del hotel”, expresó Francisco Torres, director comercial de la cadena hotelera.

El LD Plus Palm Beach, cuenta con 91 habitaciones: 83 habitaciones dobles, con camas queen, y ocho con cama king size, todas completamente decoradas con un estilo minimalista en donde el confort y el buen gusto están garantizados. Además, cuenta con cuatro piscinas integradas para personas de todas las edades, jacuzzi, pizzería, restaurantes buffet y a la carta, club de playa, bar en la piscina y en la playa, un salón de eventos para 350 personas y una terraza espectacular con vista al mar.

Y para todos los huéspedes que estén anotados en la onda fitness, el hotel también cuenta con un gimnasio abierto todo el día y una – muy singular- pista de trote en la azotea del complejo, cubierta con un material especial que reduce el impacto, para evitar lesiones. “Esta pista cuenta con la mejor vista de la zona… es todo un espectáculo”, dijo Torres.

La isla

La paradisiaca Isla de Margarita, sigue siendo el destino predilecto de millones de turistas nacionales y, gracias a sus hermosas playas caribeñas, recibe anualmente miles de turistas provenientes de Brasil, Argentina, Trinidad y Tobago, España, Ecuador, Chile, entre otros.

El hotel está ubicado en Playa el Agua, reconocida como el mejor balneario de toda la isla, y una de las más famosas e importantes desde siempre. Su ubicación es estratégica porque, además de la cercanía con la playa, se encuentra a 35 minutos del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño y a 25 minutos de los centros comerciales y gastronómicos más importantes de toda Margarita.

Con el concepto “Premium all inclusive”, el LD Plus Palm Beach promete no solo convertirse en una referencia nacional, sino además en una experiencia inigualable.

“LD Hoteles representa una visión distinta de hacer las cosas. “Ya son cinco hoteles que tenemos en Margarita de la línea superior, de la línea excepcional y de la línea boutique. Cada uno de ellos con una identidad propia y valores fundamentales que priorizan la buena atención al cliente y un servicio personalizado”, agregó el Director comercial de la cadena.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com