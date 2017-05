Ministro de Educación sancionó 9 colegios privados tras colocar bandera al revés

El Ministro de Educación y jefe de la comisión presidencial para el proceso Constituyente, Elías Jaua, anunció sanciones para colegios donde se haga un uso inadecuado de los símbolos patrios y permitan la participación de alumnos en acciones violentas, y dijo que van nueve colegios privados con procedimientos abiertos.

“Ya hay por lo menos nueve instituciones privadas con procedimientos abiertos, y habrá sanciones (…) Igualmente aquellos directivos y dueños de colegios privados que han expuesto a los jóvenes bajo su responsabilidad a participar en acciones de violencia, pues hemos pedido el apoyo de los tribunales de Lopna, del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para iniciar las acciones penales que correspondan, los niños y niñas son sagrados, nuestra juventud es sagrada. En nuestras escuelas hay plena libertad para el debate de ideas, cualquiera que sea la posición, y así lo hemos instruido en la Constituyente educativa, que se abra el debate, no le tengamos miedo al debate de ideas”, expresó durante una asamblea en Caracas con trabajadores de la educación.

El ministro de Educación llamó a los trabajadores de la educación a “enarbolar” el tricolor nacional en las escuelas y liceos, “como se ha enarbolado por más de 200 años (…) con sus ocho estrellas, las de Bolívar”.

A los docentes públicos los llamó a no permitir “que nadie la coloque al revés, que nadie desprecie nuestra bandera, que nadie ofenda nuestra bandera (…) Por el contrario en todas las escuelas, los liceos, en los Simoncitos debe izarse todos los días nuestra bandera en este tiempo de ofensa y de agravio a nuestra bandera nacional”. “No le vamos a permitir a nadie en ningún colegio privado que se ofenda a la Bandera”.

Jaua extendió un mensaje a los trabajadores de educación a propósito de las manifestaciones de calle. “Quiero reconocerles en nombre del presidente Maduro que así me lo pidió, a todos los trabajadores que en todo el territorio nacional han estado defendiendo el derecho de los niños a recibir educación y a ser protegidos contra el odio y la violencia (…) Muy diferente a lo que se promueve en algunos colegios privados, tenemos que sentirnos profundamente orgulloso todos los trabajadores del sector educación (…) podemos hoy decirlo con todo orgullo, el terrorismo y el fascismo no ha entrado a ninguna escuela ni a ningún liceo bolivariano de nuestra patria”.

“No entrarán a envenenar la mente de nuestros niños, de nuestros jóvenes, no entrarán, como lo ha dicho el presidente Maduro a cambiarle una Canaima por una pistola, no entrarán a quitarle un texto Bicentenario para ponerle un chopo de muerte, no entrarán a quitarle los instrumentos musicales, ni deportivos (…) y todo lo que la revolución ha puesto en las manos de nuestros niños (…) No podrán imponer la muerte sobre la vida, y la esperanza”, dijo.

Jaua, en su condición de presidente de la Comisión Presidencial por la Constituyente, indicó que el sector de los trabajadores estará conformado mayormente por el área educativa debido a la cantidad poblacional del magisterio.

“Yo los exhorto, compatriotas trabajadores, maestros y maestras, madres cocineras, a constituir en cada escuela, liceo, centro de educación, en cada Simoncito, en cada casa de cuidado diario, en cada espacio que tengamos, en los consultorios de Ipasme, cocinas de las madres cocineras, los invito a constituir los comités constituyentes del gran frente nacional de la educación”, manifestó, durante una transmisión de Venezolana de Televisión.

Explicó que los interesados en ser constituyentes deben postularse a la elección sectorial a través de la recolección de 3 % de las firmas dentro del sector, para luego medirse entre los candidatos de su sector, que serán elegidos por las personas que integran el mismo sector.

“Está garantizado que todo trabajador de la educación pueda recoger 3 % de las firmas y será candidato a la Constituyente y, si logra los votos, será un constituyente de la patria”, dijo.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com