Ministro Reverol: Recurrente asedio a base militar La Carlota produjo lamentable deceso

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, afirmó que el “recurrente asedio” a la base militar La Carlota, en Caracas, fue el detonante de la muerte de David Vallenilla, de 22 años, la tarde de este 22 de junio.

En mensajes compartidos en su cuenta en twitter, Reverol aseguró que el “recurrente asedio a base militar La Carlota produjo hoy lamentable deceso de uno de los participantes en el hecho. Con el de hoy se han registrado no menos de 10 ataques contra la base militar de La Carlota por parte de fuerzas de choque de la MUD. En cualquier parte del mundo es inaceptable el ataque y asedio a una base militar”.

En La Carlota —añadió— “estos ataques incluyeron disparos y bombas incendiarias contra la Escuela primaria ubicada en su interior, con niños dentro”.

Reverol dijo que el “Gobierno Bolivariano insta a la MUD a desactivar ya a grupos violentos que promueven muerte y destrucción y ratifica compromiso con DDHH y con individualización de responsabilidades frente a la ley. Los efectivos que sean responsables de delitos serán presentados ante la ley”.

Añadió que: “El Gobierno insta a la MUD a cesar de inmediato el uso de grupos violentos para atacar bases militares e instalaciones públicas. Así como ataques a mobiliario urbano, planteles, centros de salud, vehículos y servicios de transporte masivo”.

A juicio de Reverol, la “conspiración de la derecha violenta contra Venezuela se nutre de sangre innecesariamente derramada por venezolanos (…) Basta ya de violencia fascista”.

Informó que “ya fue identificado el Sargento adscrito al grupo de Policía Aérea que custodia La Carlota. Este Sargento empleó un arma no autorizada para repeler el ataque, causando la muerte de uno de los participantes del asedio. El efectivo militar está siendo sometido a los procesos de ley para la aplicación de la Justicia”, dijo.

Reverol detalló que “durante este hecho también resultaron heridos 2 efectivos militares por causa de los explosivos lanzados contra la base militar. Estos funcionarios se encuentran en cuadro delicado. Ellos se suman a otros efectivos que enfrentan secuelas por ataques anteriores. Basta ya de violencia fascista. La Paz triunfará!”.

La oposición ha venido señalando al gobierno por el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas. Poco antes de la muerte de Vallenilla, el presidente Nicolás Maduro, había reiterado ante periodistas extranjeros que estaba prohibido el uso de armas en manifestaciones, tras ser abordado sobre la muerte de Fabián Urbina de 17 años, asesinado por arma de fuego el pasado lunes 19 de junio durante las protestas de oposición en el Distribuidor Altamira, municipio Chacao del estado Miranda.

Maduro respondió que: “La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana han hecho un esfuerzo heroico, y lo debe seguir haciendo, sin armas de fuego, sin escopetas de perdigones, están prohibidos, con agua y el ‘gasesito’ lacrimógeno está permitido, solamente”.

El presidente aseguró que “si hay un solo caso, como lo ha habido, al segundo de detectarse ha sido capturado y entregado a las autoridades. He ordenado una investigación para ver si detrás no hay una conspiración (…) yo no estoy agarrado a lazo compadre, porque estando la orden clara que jamás se puede disparar en una manifestación, jamás, en ninguna condición, y estando los mecanismos de contención, agua, gas lacrimógeno venga a alguien a tomarse una foto con una pistola”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com