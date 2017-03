El padre Numa Molina afirmó este martes que el diálogo es base fundamental para la integración de la sociedad en el ámbito polìtico, económico, social y religioso.

Molina indicó que durante el encuentro que sostuvo con el Papa Francisco, el pasado 23 de febrero del presente año, el máximo representante de la Iglesia Católica manifestó su interés de seguir promoviendo el diálogo y la paz en Venezuela.

“El Papa Francisco sigue ganado para el diálogo, como lo he dicho en algunas entrevistas, no solamente ganado para el diálogo país. Sigue insistiendo en el diálogo en las familias, el diálogo en las comunidades, en el barrio (…) Si quitamos el diálogo… ¿qué viene después? Todos sufrimos. Entonces el diálogo me parece que es fundamental”, destacó Numa Molina.

Además resaltó que si el pueblo venezolano toma conciencia de que somos una solo país, se podrá avanzar en la construcción de un diálogo sincero en pro de la ciudadanía.

