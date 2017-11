OEA analizará si el caso de Venezuela debe ser remitido a la CPI

La Organización de Estados Americanos (OEA), informó este miércoles que analizará en una tercera ronda si el caso de Venezuela debe ser remitido a la Corte Penal Internacional (CPI).

Se tiene previsto que este jueves se realicen dos sesiones para considerar si el expediente venezolano debe ser sujeto a una evaluación criminal independiente, por la violación a los derechos humanos y otros delitos.

La OEA ha discutido en varias ocasiones el tema de Venezuela. También ha denunciado irregularidades y violaciones sistemáticas durante los comicios de este año.

Luis Almagro, secretario general de la organización internacional, participará en el encuentro, tal y como lo anunció el pasado 12 de noviembre.

El Panel Independiente de expertos internacionales está compuesto por Manuel Ventura Robles (Costa Rica), ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Santiago Cantón (Argentina), secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); e Irwin Cotler (Canadá), presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg y ex ministro de Justicia y fiscal General de Canadá.

