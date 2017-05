Padrino López: No admitimos ningún grupo armado distinto a la Fanb

El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, señaló la noche de este viernes 5 de mayo que el concepto de ‘colectivos’ ha sido desvirtuado y que rechaza cualquier grupo armado que no sea la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

“El término colectivo lo han desvirtuado, lo quieren estigmatizar. Cualquier grupo armado que no sea la Fuerza Armada, que no sean los cuerpos de policía, los órganos de seguridad, que anden operando por allí, llámese como se llamen, actúan al margen de la ley y como tal tienen que ser tratados. No admitimos ningún grupo armado distinto a la Fanb, el único cuerpo armado aquí es la Fanb”, expresó durante un programa especial en Venezolana de Televisión.

“Nos quieren hacer ver al pueblo de Venezuela, que nosotros formamos civiles, que acompañamos colectivos y hay una cosa que nosotros rechazamos como se llamen, guerrilleros, paramilitares, bandas delictivas, como se llamen, al margen de la ley, tendrán su respuesta constitucional”.

“Las armas, primero, las tiene la Fuerza Armada, preservadas y bien guardadas. Nadie en la calle está con armas si no tiene una misión que cumplir”, enfatizó Padrino López.

Sobre el papel de la Milicia Bolivariana, llamó a “desprenderse de los temores de que la milicia son grupos de civiles con un fusil, eso no es la Milicia Bolivariana. La Milicia Bolivariana es un cuerpo especial contemplado en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que recibe un adiestramiento, tiene una organización y es movilizada en caso de conmoción interior, es movilizada en caso de instrucción, en caso de empleo temporal. Es decir, hay una doctrina de empleo y no es un capricho, un cúmulo de hombres y mujeres sin ningún adiestramiento con armas”.

El Plan Zamora fue concebido “para mantener el orden interno. Tiene sus distintas fases, el Presidente firmó el plan en su condición de comandante en jefe, activó una fase, no ha sido necesario pasar a la otra, gracias a Dios, estamos preparados para hacerlo cuando sea necesario pero estoy seguro que no va a pasar de allí

Ese plan no tiene otro alcance sino mantener el orden interno, que no es otra cosa que garantizarle a los ciudadanos el pleno goce de las garantías constitucionales”, explicó.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com