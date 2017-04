Pagan 300 mil bolivares a encapuchados para destrozar Caracas (+VIDEOS)

El presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó este domingo un video, donde se observa al joven Guido Luis Rodríguez García confesando que le pagaron 300 mil bolívares por ocasionar destrozos, incendiar las calles y tirar piedras durante las manifestaciones de la oposición contra el Gobierno nacional.

Según el video, los hechos de violencia se prepararon en la sede del partido opositor Primero Justicia tres semanas antes. El joven Guido, que participó en los destrozos a la Dirección de la Magistratura, que se muestra en el video vincula directamente a los “morochos” José y Alejandro Sánchez, dirigentes de Primero Justicia.

“Hace tiempo mucho tiempo trabajé con Primero Justicia juvenil, que queda en Chacaíto, entonces siempre me conseguía a los morochos y me propusieron que fuera a la marcha el día de hoy y que quemara, hiciera actos vandálicos pues, y que me iban a pagar 300 mil bolívares”, dice el joven en el video.

Luego de la transmisión del video, Maduro comentó que los voceros de la oposición, representada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), saldrán a decir “yo no fui”, aun cuando existen pruebas fehacientes del delito.

“Ya están los testimonios, ya están las pruebas y estamos tras la captura de todos los responsables directos señalados no solo por este testimonio que ustedes han conocido, sino resultado de la investigación de todos los capturados que fueron los responsables directos de la Dirección de la Magistratura y de destrozos en todo el país”, expresó Maduro.

Más videos y diálogo. Autorizó además a demandar penalmente a todos los dirigentes de oposición que han dicho barbaridades contra los funcionarios del orden y la ley”.

El presidente Maduro dijo que el diálogo sigue en pie. “Ustedes eligen señores de la derecha”, dijo durante un consejo de ministros en Miraflores.

En un segundo video se involucra a los diputados de Primero Justicia Caracas y la Alcaldía Mayor con los actos violentos.

Carmelo Zambrano, secretario de organización de la juventud de PJ, sale a relucir en los videos, por supuestamente captar a los encapuchados para destrozar Caracas.

Vía UN/www.diariorepublica.com