Presidente de Conatel aseguró que tomarán acciones contra algunos medios que intentan desestabilizar el país

Andrés Eloy Méndez presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), informó este jueves 18 de mayo que a la institución no le va a “temblar el pulso” al momento de tomar decisiones y añadió que los medios de comunicación a “este país no lo van a incendiar”.

“Uno debe buscar el equilibrio en el ejercicio –del periodismo–, además que Conatel no he sido solamente yo, sino que hay un directorio donde se llevan todos los casos, se está decidiendo y creo que hemos venido tomando decisiones sabias, se van a tomar las decisiones y se van a seguir tomando con el compromiso Constitucional y de la ley”.

“En el caso del operador Globovisión, sí, tiene su concesión vencida, el Estado en su momento se pronunciará, estamos evaluando siempre el comportamiento de este operador y de algunos de sus anclas. A veces sostenemos reuniones afables sus presidentes, de Venevisión, Globovisión, de las diferentes operadoras y le hacemos ver respetuosamente lo que es nuestra percepción del tema. Pero, eso no nos va hacer temblar el pulso ni un milímetro en el momento de tomar las decisiones. Este país los medios de comunicación no lo van a incendiar, no van a ser los medios electrónicos ni convencionales los que nos van a llevar a los designios del Comando Sur”, aseguró Méndez.

A juicio del representante de Conatel se han registrado constantes violaciones de la ley cometidas por algunos medios tanto convencionales, como electrónicos tutoreados por un objetivo político.

“Operan cuentas de influencia en las redes sociales y actúan sin ninguna responsabilidad (…) Vamos a empezar a aplicar la ley con mayor eficacia dentro de este ámbito de los medios electrónicos, porque todo país tiene derecho a la soberanía digital y eso hay que hacerlo respetar. Sobre este tema estamos trabajando y habrá noticias importantes para proteger y hacer cumplir la ley”, dijo.

Además, consideró que la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), “es el único camino para garantizar la paz y neutralizar estos ataques contra Venezuela al elevar el diálogo a un nivel superior con todos los sectores del país a partir del poder originario”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com