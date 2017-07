Presidente Maduro aseguró que todos los magistrados nombrados por la AN irán presos

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió este domingo 23 de julio a la Asamblea Nacional y al nombramiento de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y consideró que la oposición busca crear un “Estado paralelo”.

“Ahora están cometiendo el error garrafal de crear un Estado paralelo. Que es una estupidez, una cosa de muchachos, de adolescentes políticos”, expresó durante su programa los Domingos con Maduro por Venezolana de Televisión.

“Yo pongo un escenario: la próxima semana ellos anuncian que van a nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, espúrio, inconstitucional, fuera de procedimiento, fuera de tiempo, ilegal, como esta gente que nombraron, usurpadores, que andan por ahí, todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otro, y a todos le van a congelar los bienes, las cuentas y todo. Y nadie los va a defender porque hoy los utilizan y mañana los botan”, señaló el Mandatario.

El próximo 6 de agosto, enfatizó, “llueva, truene o relampaguee, es la inscripción de candidatos a gobernadores del país para las elecciones del 10 de diciembre, ¿entonces no se van a inscribir? Es la pregunta que yo hago. ¿Se dan cuenta que ustedes están en la sin razón?”.

Más temprano, recalcó que “ningún poder constituido está por encima del poder de la Constituyente”.

“¿Por qué la Constituyente origina terror en el imperialismo y en las oligarquías latinoamericanas? Porque la Constituyente es la expresión más grande del poder originario, puro, plenipotenciario del pueblo, en este caso del pueblo de Venezuela. Es el poder que lo puede todo, es el poder que puede regenerarlo todo, crearlo todo, es el poder del poder, no hay otro poder por encima de la Constituyente, ni los poderes previos, los poderes constituidos. Ningún poder constituido está por encima del poder de la Constituyente, del poder Constituyente originario”.

“Yo veo cómo están las cosas, las amenazas, las agresiones de la derecha imperialista, la desesperación, porque la desesperación los lleva a ellos a pensar cualquier locura. No les importa nada, si lo que anuncian sucede o no, no les importa, lo que les importa es el titular trucado de la prensa internacional, o lo único que les importa es el Twitter, lo que diga su Twitter, su realidad es su Twitter”, sostuvo el Jefe de Estado.

“Con el pueblo de Venezuela se equivocaron porque el 30 de julio va a haber una rebelión de dignidad, de coraje y de valentía de un pueblo que va a salir a votar por su paz necesaria, por su independencia, por su soberanía y eso es lo que deben entender en Washington”, señaló Maduro.

Se refirió a la consulta popular realizada por la oposición, el pasado 16 de julio, en el que participaron más de 7 millones y medio de personas, de acuerdo a datos aportados por la Mesa de la Unidad Democrática. “Fue tan libre la consulta interna de la MUD, que votaron varias veces todos ellos. Una persona que quiso difundir su video en Youtube, votó 17 veces. Tenía muchas ganas de opinar, era una energía muy grande que quería expresar”.

“Aquí, el que no vaya a votar, le está haciendo un daño a la República, le está haciendo un daño al derecho a la paz, porque aquí lo que estamos decidiendo el próximo domingo es entre la paz o la guerra, la violencia o la Constituyente”, enfatizó Maduro.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com