Presidente Maduro: Constituyente puede hacer todo lo que quiera

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este domingo 28 de mayo que la Constituyente puede hacer “todo lo que quiera” e indicó que es necesaria para un cambio “revolucionario y para tener el poder supremo de luchar contra la corrupción”.

“Esta es una Constituyente ciudadana. La Constituyente puede hacer todo lo que quiera. Puede emitir una ley Constitucional estableciendo bases de justicia firmes y de obligatorio cumplimiento por todas las instituciones, la Fiscalía, los Tribunales, por ejemplo. Hay muchas cosas que hay que cambiar y renovar. Esta Constitución es la base. El día que me toque ir a poner mi cargo a la orden ante la Asamblea Nacional Constituyente. el proyecto constitucional que voy a presentar para que sea perfeccionado es la Constitución, para ampliarlo, para mejorarlo”, indicó desde el Teatro Teresa Carreño, en Caracas, donde se realiza la clausura de la Expo Venezuela Mujer Productiva.

Recordó que el jueves 1 de mayo son las inscripciones de candidatos y candidatas a la Constituyente. “Después de inscritos, de recolectar las firmas, el CNE va a decir la fecha para las elecciones y nadie se puede quedar sin votar. Me informan que la inscripción se puede hacer por Internet. El CNE informará pronto el portal web(…) Tenemos que ganar la Constituyente, instalarla y que empiece a actuar a través de leyes y operaciones democráticas”.

Al presidente Juan Manuel Santos le dijo que “no se metan con Venezuela. Dejen quieto lo que quieto está porque les puede salir cara la jugada”.

También indicó que en Venezuela “ha surgido una oposición terrorista criminal que está asesinando inocentes en la calle”.

“La oposición venezolana está secuestrada por los grupos terroristas y criminales y están metidos en la trampa que ellos mismos crearon. La oposición por silencio es cómplice del terrorismo”,

Dijo que la oposición no quiere diálogo. “Se fueron por el camino de la violencia, entonces no me podía cruzar de brazos y tuve que activar la Asamblea Nacional Constituyente, porque el juego estaba trancado, yo quise que el juego avanzara por la vía del diálogo respetuoso, pero la derecha venezolano dijo no, trancó el juego. Si ellos creyeran que son mayoría se postularan a la Constituyente”.

Recordó que “en noviembre fue un gran logro del país instalar la mesa de diálogo. Chúo Torrealba me caía mal, y cuando me acerqué a él le vi los ojos y les di la mano. Hace siete meses, para que ustedes vean la perseverancia, me faltó fue traer al Papa y salieron dos documentos uno político contra el odio, por la paz y otro documento donde había 4 o 5 compromisos que había que cumplir. ellos se negaron y se niegan a acatar las sentencias del TSJ”.

El primer mandatario nacional dijo a la oposición que a Miraflores “ustedes no entran más nunca, a menos que yo los invite”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com