Presidente Maduro en los próximos días serán abiertas otras 20 casas de cambio en la frontera

“En los próximos días serán abiertas otras 20 casas de cambio en la frontera”, así lo expresó el presidente Nicolás Maduro, la tarde de este miércoles 18 de enero, durante una rueda de prensa internacional que ofreció desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

El diálogo entre el gobierno y la oposición quedó congelado, luego de que la Mesa de la Unidad Democrática se retirara al considerar que el oficialismo no había cumplido con lo pactado en las mesas de conversación. Ante esta situación, Maduro respondió: “Yo quiero que el diálogo conduzca la solución al conflicto que ha llevado la burguesía a la Asamblea Nacional, necesitamos un Parlamento que atienda las necesidades del pueblo”.

“En el 2016 tuvimos que soportar persecución de un mecanismo perverso del imperio (…) Le llevaremos la verdad de la patria al mundo. Venezuela es un tema recurrente, es noticia y es motivo de debates y campañas a lo largo del mundo”, señaló a la prensa internacional.

Sobre la economía del país, expresó en enero su gobierno comenzó con medidas en ese sentido “antes de finalizar enero seguiremos activando un conjunto de cosas buenas para nuestro pueblo”.

“Somos optimistas de la estabilidad del mercado petrolero y los precios del barril del petróleo, para eso estamos tomando medidas. (…) No han podido, ni podrán con nosotros”, agregó el Jefe de Estado venezolano.

Desestimó la actuación de la nueva Asamblea Nacional, instalada el pasado 5 de enero: ““Venezuela está en paz. Pretendieron un golpe de Estado el año pasado, se repitió este año (…) Lo que han hecho una mala comedia (…) Creían que solamente con la llegada de Julio Borges y su proclama golpista, Venezuela lo declaraba presidente al otro día”.

El parlamento cada día está más “enredado” a lo interno, también insinuó que Julio Borges, el actual presidente de la AN, ha sido manipulado por otros líderes de ese sector opositor: “Cada día que pasa están más enredados, enredados internamente. Les digo la verdad, Borges fue objeto de mil maniobras de Ramos Allup para que no fuera seleccionado como líder de la oposición. Cuando ya tuvo los votos, Ramos Allup tuvo una última operación, romper la mesa de diálogo (…) Para dejar el juego trancado y cerrado, cuando por detrás Borges estaba hablando conmigo como Jefe de Estado para redactar la forma de acción y el texto que se aprobaría en la AN para salir del desacato y cumplir con el TSJ (…) Se lo impidieron, hay suficientes testigos nacionales, internacionales (…)”.

Cuando instalaron la nueva AN “lo que hicieron fue hundirse más. Al señor Julio Borges lo obligaron a desmarcarse de las posiciones de diálogo, él es muy débil de carácter (…) Ramos Allup le dejó una caja podrida, sin opciones, está entrampado (…) Venezuela es tan fuerte, poderosa (…) El país sigue marchando sin necesidad de ellos (…) No pudieron parar nada, quisieron sabotearme el presupuesto(…) No contaban con mi astucia, aprobé los decretos de emergencia económica”, manifestó Maduro.

Ante el problema de inseguridad, aseguró que “no ha habido una denuncia que no se investigue (…)Nadie puede caer en la tentación de que con más violencia va a haber paz, pero nadie puede creer que no vamos a actuar con contundencia con quienes matan al pueblo (…) Hemos perfeccionado el mecanismo y vuelven las OLP, ahora las OLHP”.

