Presidente Maduro: Soldados, no es la hora de la provocación, de ver quién grita más

El presidente de la República, Nicolás Maduro, dirige este martes el acto en honor al XII aniversario de la creación del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB).

La actividad se celebró en la Base Aérea Libertador (Bael), en la ciudad de Palo Negro, municipio Libertador, dónde se encontraban presentes el vicepresidente Ejecutivo de la República, Tareck El Aissami; el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en Jefe, Remigio Ceballos; la gobernadora de la entidad, Caryl Bertho, entre otras personalidades castrenses, reseñó AVN.

El presidente se dirigió a los efectivos militares presentes en el acto, indicando que no es tiempo de caer en provocaciones “Nosotros no somos fanfarrones, no respondemos fanfarronadas con fanfarronadas. Soldados que me ven, no es la hora de la provocación, de ver quién grita más, quién amenaza más, Venezuela cree en la paz, en la carta de Naciones Unidas, Venezuela tiene una Constitución ejemplar que defender y no es tiempo de fanfarronadas”.

El evento contempló la demostración del apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el sobre vuelo de aviones sukhoi, K-8, F 16, maniobras de los vectores aéreos del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, el ingreso táctico del pelotón de milicias a bordo vehículos tácticos temblador 8×8, despliegue de paracaidistas, entre otras demostraciones.

El presidente condecoró a efectivos militares responsables de la defensa integral de la nación con la orden Cruz del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb)

