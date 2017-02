Puente Nigale avanzó 1,5% anual con la Odebrecht

Las grúas de Odebrecht se alzaban en el país como símbolo de progreso, de obras de envergaduras que se construían. Desde el Distrito Capital hasta el Zulia, esta constructora multinacional tenía en sus manos proyectos ambiciosos, muchos de los cuales ahora yacen inconclusos y con una sombra que sostienen en sus bases: un escándalo mundial de sobornos.

En uno de los casos de corrupción más estruendoso, y denominado como “la caja de truenos”, Venezuela figura como el segundo país donde la empresa canceló más dinero, unos 98 millones de dólares, entre 2006 y 2015, a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” para “obtener y retener contratos de obras públicas”. Para los cuales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exigió este domingo “mano dura”.

Cabe recordar que la relación con la compañía, que ahora posee sede en 28 países, surgió precisamente en el Zulia en 1992 con la ejecución del centro comercial Lago Mall.

Ahora, la empresa de Marcelo Odebrecht tiene en desarrollo 11 proyectos en el territorio venezolano, de los cuales uno se encuentra en la entidad. Están pendientes por concluir: la línea 5 del Metro de Caracas, Sistema Metro Caracas-Guarenas-Guatire, Cabletren Bolivariano, la Línea II del Metro de Los Teques, tercer puente sobre el río Orinoco, modernización del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, Central Hidroeléctrica Manuel Piar, Tocoma, Proyecto Agrario Integral “José Inacio de Abreu de Lima”, Metrocable La Dolorita y el de Mariche.

Mientras que en la región zuliana, falta el Puente Nigale; y aunque las obras en la Planicie de Maracaibo fueron culminadas, están paralizadas.

En el caso del segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, su avance apenas es del 17%, según los detalles que ofreció en 2015 el entonces ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas, José Luis Bernardo.

Esta cifra la coloca en duda el presidente del Colegio de Ingenieros del Estado Zulia, Alfonso Gutiérrez. “Creo que es menor; ahí colocaron fue los cabezales y no los colocaron completos. Los cabezales son parte de la estructura que va debajo del agua y después de los cabezales, vienen las fundaciones y después es que se levantan las pilas. Luego, la supraestructura, que son las tablas o mesas de concreto que unen las pilas y ahí se colocan las guayas. Por eso 17% me parece una exageración”, dijo.

Se debe mencionar que esta estructura incluiría un trayecto ferroviario y conectaría la Guajira con la Costa Oriental del Lago, específicamente en el municipio Miranda, y tendría un recorrido de 11,8 kilómetros.

Comenzó en 2006 y ya para el 2010 se debió entregar; sin embargo, su culminación parece divisarse lejos, y eso que recibió una inversión que, de acuerdo con un estudio de LUZ Agencia de Noticias, podría superar los 154 millardos de bolívares más 57 millones de dólares aportados por el Fondo de Desarrollo Nacional en 2006.

La infraestructura pasó por múltiples tutelas como la de Corpozulia, Metro de Maracaibo y el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda y por último, Pdvsa Ingeniería y Construcción.

Otras obras en el Zulia que apuntó el diputado a la Asamblea Nacional, Elías Matta, están inconclusas son la fase 2 de la Línea I y Línea II del Metro de Maracaibo. Sin embargo, una fuente vinculada a la administración de la institución apuntó que eso nunca fue así. “Para la Línea II no hubo licitación, no fue decidido cuál sería el proyecto, por lo que ninguna empresa participó. Para la fase dos de la Línea I, si hubo, pero participaron otras empresas, no estuvo Odebrecht”, aseguró.

Como el único proyecto concluido por la compañía en la región figura el Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo (que incluye el Diluvio-El Palmar), que inició en 2003, en el sector El Laberinto, del municipio Jesús Enrique Lossada, y que en su fase inicial contó con un préstamo por 137 millones de dólares al Banco de Desarrollo de Brasil (Bandes).

El plan incluyó una infraestructura de riego para 27.000 hectáreas que permitiría reimpulsar la producción agropecuaria, un centro de producción de alimentos en cerca de cinco mil hectáreas, la construcción de mil 100 viviendas. Además de vialidad, electrificación, un centro comunal y servicios para la comunidad, como Mercal, módulo de Barrio Adentro, un Infocentro y la Escuela Técnica Integral Ernesto “Che” Guevara, con capacidad para 240 estudiantes por turno.

No obstante, el diputado a la AN, Julio Montoya, refirió, a finales de enero, que solo un 40% está concluido.

Además, se conoció, a través de un funcionario cercano al proyecto, que la Planicie actualmente no está funcionando a su plena capacidad.

Ya anteriormente, en 2015, este Diario informó que el sistema de riego estaba paralizado. En esa oportunidad trascendió que la empresa que estaba bajo la supervisión del Inder sería transferida al Ministerio de Comunas para una alianza con Vietnam.



En este sentido, luego de dos meses de que se revelara el caso de corrupción, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se pronunció por segunda vez este domingo e indicó que el Gobierno terminará las obras inconclusas. “Con ingeniería, capacidad constructiva e inversión venezolana vamos a terminar todas las obras que no culminó Odebrecht. Esta semana hay que dedicarse a recibir la ingeniería de todas las obras y tenemos todos los recursos para retomar todas las obras abandonadas”, resaltó.

Al respecto, el Secretario de Infraestructura de la región, Jairo Ramírez, explicó: “Vamos a esperar los lineamientos del Presidente. Tenemos que esperar la metodología de trabajo de ese anuncio para empezar a trabajar”.

Ramírez manifestó que desconoce el estado de las estructuras pues estuvieron a cargo de organismos nacionales. “Como no tenemos la ejecución, no tenemos los detalles, más allá de la magnitud”, precisó.

Para esclarecer estos casos, que levantan revuelo en la escena nacional, la Asamblea Nacional citó para mañana a representantes de la constructora en Venezuela.

Entonces, mientras siguen las investigaciones y el Gobierno toma los proyectos, los “elefantes blancos” (obras sin terminar) que dejó Odebrecht seguirán erigidos en el país, ahora lejos de representar un símbolo de progreso.

