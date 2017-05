Ramos Allup: Nos mantendremos en lucha pacífica porque no queremos tiros sino votos

Este 11 de mayo el diputado Henry Ramos Allup indicó durante una entrevista sentirse angustiado por la “contabilidad dolorosa” de la lucha opositora contra el Gobierno, lucha que ha mantenido un saldo negativo.

“El fragor de la lucha política no nos convierte en piedra, todo lo contrario, pensamos como ciudadanos, como padres, como abuelos. Ayer dos muchachos, dos niños de 27 años murieron (…) Cada evento tiene una contabilidad terrible, dolorosa… Muertos, heridos apresados (…) Veo los vídeos con estupor y ¡Por Dios!, ¿qué está pasando?, los venezolanos nunca habíamos sido así”.

Destacó Ramos que el paro, la marcha, el plantón y la huelga son recursos ciudadanos de resistencia pacífica y que la oposición venezolana exige a los militares que no sigan siendo los determinantes de la política en el país porque “queremos votos no tiros”.

Ramos Allup reiteró que desde su postura como demócrata se niega a la posibilidad de salir del actual Gobierno “a tiros y con un gobierno militar” y extendió un llamado a los venezolanos que simpatizan con el gobierno nacional.

Finalmente, en lo referente al saldo negativo de las protestas destacó que nunca ha habido enfrentamientos sino más bien “reacción frente a la represión”, y que la gente está saliendo a manifestar porque “está profundamente indignada de lo que está pasando con su país”.

