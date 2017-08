Residentes de Caracas: Fue horrible, todo se movió muy rápido y no sabíamos qué hacer

La mañana de este miércoles 30 de agosto, se registró en Caracas un sismo de magnitud 4,5 según informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), en su cuenta oficial de Twitter.

Algunos residentes de la ciudad relataron, que fueron momentos de tensión, angustia y desesperación, pues no sabían cómo reaccionar ante este hecho.

“Fue horrible, yo estaba en mi escritorio y todo se movió, el escritorio, la silla como que si la estuvieran moviendo durísimo. Quedamos todos como mareados, con dolor de cabeza. Algunas cosas se cayeron de mi escritorio, me asusté demasiado”, expresó Yenny Navarro, desde su trabajo en el centro de Caracas.

Por su parte, Lisbeth Acosta aseguró “nunca había vivido algo así, me asusté demasiado no sabía qué hacer. Estaba con mi nieto y el comenzó a llorar cuando se cayeron las fotos que tenía en un mueble de la sala. Fue algo que no le deseo viva nadie”.

El Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol informó que hasta el momento no se reportan daños. “En estos casos normalmente se esperan réplicas por eso estamos activados con el sistema nacional de prevención y atención de emergencia y desastre, y se han cumplido con los protocolos exigidos en estos casos”.

El sismo de magnitud 4.5 que se registró a las 10:01 de la mañana en el norte del estado Vargas ha tenido cuatro réplicas, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

El movimiento telúrico fue localizado a 9 kilómetros al norte de Los Caracas, con una profundidad de 5,9 kilómetros; y tuvo su primera réplica cinco minutos después, a las 10:06, con una magnitud de 3.9.

Luego, a las 10:19 se registró una réplica de 2.9; a las 10:32 otra de 2.5, y la última fue de 2.6.