Aunque los sectores políticos del país, más que todo de la oposición, niegan acuerdos con el Gobierno, se confirmó a través de voceros partidistas de la MUD que, ciertamente, ambas bancadas “pactaron” en República Dominicana que la Asamblea Nacional (AN) recupere su poder y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debata una propuesta de Ley de Amnistía.

Julio Borges habló este jueves del tema y, sin reconocer que forma parte de “negociaciones” en Dominicana, declaró, desde Maracaibo, que “en las próximas semanas o en las próximas horas la Asamblea va a recuperar su poder, la plenitud de sus funciones”, lo que será parte de una presión internacional.

“Hoy por hoy, el Gobierno no puede pedir un préstamo, no puede hacer un contrato petrolero, no puede dar una concesión porque quien está en desacato es el Gobierno Nacional. No hay manera que un país como Venezuela pueda permanecer con una Asamblea anulada, primero podemos esperar cualquier cosa antes de que la Asamblea Nacional siga en este poder anulado como la tiene el Gobierno”, agregó el diputado de PJ, quien estuvo en Dominicana hace tres semanas atrás.