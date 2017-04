Ricardo Molina: Daños realizados por ‘terroristas’ al INAC rondan los 400 millones de bolívares

Ricardo Molina, ministro para el Transporte Terrestre, denunció este jueves 20 de abril que la sede del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), ubicada en la Torre Británica de Altamira, Caracas, fue objeto de “vandalismo” y acusó a la oposición por estos hechos.

“El INAC una vez fue objeto de vandalismo, donde destruyeron las oficinas, destruyeron el sistema de comunicaciones telefónicas, destruyeron servidores, daños cuantiosos que rondan los 400 millones de bolívares. No tenía ningún sentido hacer eso que hicieron, luego estos terroristas destruyen equipos que no solamente por su valor monetario si no el importantísimo valor que tienen para garantizar la operatividad y servicio. Debemos resaltar la disposición de los trabajadores del INAC están allí garantizando la operatividad en el sistema aeronáutico civil nacional, porque independientemente de lo que los terroristas instruyan que hagan contra las instituciones del pueblo, los trabajadores seguirán al frente desarrollando sus actividades”, dijo Molina en un contacto con Venezolana de Televisión.

Las oficinas del #INAC en la Torre Británica fueron violentadas por sujetos convocados por la marcha de oposición pic.twitter.com/6tF1efgxCB — INAC_Venezuela (@INAC_Venezuela) 20 de abril de 2017

Vía Panorama/ww.diariorepublica.com