Sala Constitucional del TSJ se pronunciará sobre audiencia al alcalde David Smolansky

El presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Juan José Mendoza Jover ofrecerá información sobre la audiencia al alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda, David Smolansky, informó a través de un comunicado de prensa para invitar a los medios de comunicación.

A la fecha once alcaldes de oposición han sido suspendidos del cargo por el TSJ y enviados a prisión al ser señalados de su participación en los hechos de violencia en el país.

Smolansky, expresó la noche de este martes 8 de agosto que no hay precedente en América Latina en cuanto a destitución o inhabilitación de alcaldes como, a su juicio, existe en Venezuela.

“No hay precedente en Venezuela, y me he puesto a investigar en todos estos meses, no hay precedente en América Latina donde 11 alcaldes han sido destituidos, inhabilitados, encarcelados, o están en el exilio”, manifestó durante un acto con los vecinos de su munipio y dirigentes políticos, para apoyar su gestión.

En horas de la mañana de este martes, Smolansky informó que había recibido una notificación del Tribunal Supremo de Justicia, en la que era convocado a una audiencia pública para este 9 de agosto a las 10:00 de la mañana, luego de tres meses de protestas en el país en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Las manifestaciones dejan un saldo de al menos 125 muertos.

La medida más reciente recayó sobre el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, quien fue suspendido de su cargo y condenado a 15 meses de cárcel en una sentencia dada a conocer la madrugada de este 8 de agosto.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com