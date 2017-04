Saúl Ortega asegura que parlamentarios de la AN no están facultados para destituir a magistrados del TSJ

“Esa asamblea se encuentra en desacato, ha venido convirtiéndose en una asamblea forajida que lo ha impulsado así la mayoría parlamentaria cuando se mantiene al margen de la Constitución y la ley. Ellos no están facultados para decretar la ausencia del presidente y lo hicieron, para solicitar una intervención militar norteamericana y lo hicieron, no están facultados porque la ley no les da competencia para destituir un magistrado, los magistrados tiene que abrírsele un expediente previo que lo hace el poder moral, y es solo este poder quien puede calificar a los miembros del TSJ, no la asamblea nacional. No solamente continúan en desacato, sino en acciones ilegales y subversivas que no contribuyen a la paz, sobretodo se han negado al diálogo político que el presidente Nicolás Maduro los ha llamado”, expresó el parlamentario.