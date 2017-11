Solórzano: La Constitución dice que únicamente la AN puede allanar la inmunidad parlamentaria

La diputada ante la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano afirma que la Constitución dice que únicamente la AN puede allanar la inmunidad parlamentaria, “la ANC no tiene capacidades de destituir ni allanar a ningún parlamentario”.

Asimismo, destacó que “si el Tribunal Supremo de Justicia garantizara el derecho a la defensa de Freddy Guevara (en este caso), no se le hubiese violado su inmunidad, “el mismo día que el TSJ emitió sentencia de Guevara más de 100 parlamentarios del mundo se pronunciaron” en rechazo, destacando que hasta la Unión Parlamentaria señaló que solamente la AN está en la capacidad legal de allanamiento de inmunidad a sus diputados.

En cuanto al tema económico, Solórzano asegura que el Gobierno no tiene ni para pagar la deuda, “no solo se gastaron el dinero sino además pidieron prestado de manera excesiva”, reiteró. También aseveró que el programa económico del Gobierno no es para beneficiar al pueblo, “no hay manera de equilibrar la necesidad de las personas con la inflación…solo puede soportar la economía el enchufado”.

Finalmente, informó que desde UNT acompañarán a los vecinos en los próximos comicios municipales para preservar algunos espacios, “nos hemos puesto como instrumento para no regalar espacios y no permitir que el oficialismo puede acceder”, destacando que la lucha de condiciones electorales se da desde adentro y no se rendirán hasta lograrlas.

Vía NAD/www.diariorepublica.com