Suspensión de Venezuela en la OEA “no camina”

La solicitud de Luis Almagro de suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene pocas probabilidades de prosperar, requiere de 18 votos del Consejo Permanente, un número difícil de reunir, según los internacionalistas.

En un informe actualizado de 75 páginas, y como complemento del emitido en mayo de 2016 en el que se invocó la Carta Democrática, el secretario general de la OEA recomienda elecciones generales en un plazo de 30 días, la liberación de presos políticos y el equilibrio de los Poderes, entre otros.

Pero para los expertos llegar a ese paso no es tan sencillo, mucho menos lo será la suspensión del país de la instancia internacional. Primero se deben agotar varias etapas previas que se resumen en esfuerzos diplomáticos.

La especialista en materia internacional, Giovanna De Michelle, ve “cuesta arriba” que Almagro consiga apoyo en la OEA. “Necesita 18 votos y eso no es fácil, dudo que consiga suspender a Venezuela, el año pasado cuando sometió su primer informe a votación tampoco pudo lograr esa meta”.

Explicó que se está creando alta expectativa con esta agenda cuando la realidad es otra porque “aún si el Consejo Permanente respaldara la propuesta de Almagro, igualmente la suspensión no caminaría, el organismo lo primero que aprobaría es la conformación de un equipo para evaluar la situación del país”.

“La última medida que tomaría la OEA es la suspensión de Venezuela. Además el informe no tiene fundamento para presionar al Gobierno para ir a elecciones generales, eso sólo pasaría si se produjera un vacío de poder o si el Presidente decidiera renunciar”, dijo.

Lo que sí percibe De Michelle es que el debate en la OEA sobre Venezuela es más propicio ahora que en 2016 en vista que el diálogo entre el Gobierno y la oposición no tuvo frutos.

“Hay que recordar que la OEA escuchó a Rodríguez Zapatero, a la Unasur, le dieron oportunidad para activar un diálogo, ahora la OEA podría asumir ese rol, Almagro debería concentrarse en eso, lo que veo es que está buscando más el cuestionamiento internacional contra Venezuela”, sostuvo.

A juicio del también internacionalista, Raymundo Kabchi el informe de Almagro “no tiene asidero jurídico”. Se preguntó: ¿Cómo va a conseguir los votos?. No los tiene (…) Desde que Almagro llegó ha tenido una fijación con Venezuela, no ha sido un buen juez, ha condenado al país, ha tenido que adelantar pasos previos con el Gobierno, pero él no hizo eso, decidió invocar la Carta Interamericana, a quién le responde él”.

“Yo creo que ningún venezolano quiere guerras inducidas, amenazas (…) deduzco que Almagro quiere es mal poner al país en el terreno internacional, dejarlo mal en temas de Derechos Humanos y Democracia”.

Kabchi argumenta que la finalidad de Almagro “es moral nada más porque él sabe que en la práctica la OEA no va a apoyar el informe, se busca es desinformar a la opinión pública y no sé porque la oposición apoya esto”.

“No sé si Almagro engaña a la oposición o si es al revés. O es que hay un convenio de engaños entre ambos. Se promete una suspensión de Venezuela de la OEA, pero la verdad es que eso no va a pasar, Almagro en las primeras de cambio pensé que se preocuparía por México o la democracia en Brasil”, concluyó.

Ayer, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseveró que la propuesta “representa una agresión y amenaza contra la nación”.

Dijo que el informe “está lleno de vacíos sin soportes para afirmar lo que ha escrito, divulgado más para propaganda que para un interés en la estabilidad de la democracia venezolana”.

“Almagro no ha sido autorizado por los Estados miembros para hablar como lo ha hecho (…) no debe utilizar, en el caso de Venezuela, una especie de términos que lo alejan de lo que debe ser su rol de mediador, para que en función de lo que dice la OEA, poder ser útil (…) él mismo se autoelimina como articulador de sus funciones”.

En caso que Venezuela fuera suspendida perdería su derecho de participación en las sesiones de la Asamblea General y en los organismos hermanos de la OEA, como la Junta Interamericana de Defensa, pero no significaría la salida de otros organismos de la región.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com