Torrealba: “Sería un terrible error de la MUD si no inscribe candidaturas para las municipales”

El constituyente Francisco Torrealba, se pronunció este viernes sobre la convocatoria las elecciones municipales para diciembre y consideró que sería un “terrible error de la MUD si no inscribe candidaturas”.

Al ser consultado por la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en la que se aprobó la propuesta por encima del Consejo Nacional Electoral (CNE) que en ese caso es el ente rector, manifestó que esta tiene “poderes soberanos y plenipotenciarios”. “Como poder plenipotenciario puede dar adelante y proponer este tipo de iniciativas”.

Con respecto a la declaratoria de vacante absoluta del cargo de Gobernador en el Zulia, Torrealba criticó la decisión de Juan Pablo Guanipa al no juramentarse ante la ANC, lo que llevó al Consejo Legislativo de la entidad a anunciar la medida y elegir a Magdelis Valbuena como gobernadora interina hasta efectuar nuevas elecciones pautadas para diciembre.

“Guanipa ha decidido hacerse de cuenta que la ANC no existe”, condenó aseverando que “él no puede escoger qué leyes cumplir y cuales no debe cumplir, las leyes son para todos”.

Indicó que Juan Pablo pudo haber sido gobernador pues a su juicio, juramentarse ante la ANC no cambia su ideología. No obstante se trata “del respeto a las instituciones y podría ejercer como gobernador con el pueblo, él optó por no hacerlo y reñirse con las instituciones”.

“Qué va a hacer Guanipa presentándose para candidatura si él sabe que si no respeta la Constitución ni las instituciones no puede ejercer”, cuestionó.

Por ultimo reiteró que “no es un ‘reyezuelo’ ni la persona que viene a hacer lo que a le venga en gana”.

Vía NAD/www.diariorepublica.com