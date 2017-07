Trancazo será hasta el mediodía de este sábado y el domingo habrá manifestaciones en todos los estados

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se pronunció este viernes para ofrecer un balance de la jornada de protesta denominada “Toma de Venezuela” y extendió los llamados trancazos contra la Constituyente por 18 horas más.

“Estas trancas las vamos a extender hasta el mediodía de mañana, donde daremos nuevos anuncios”, explicó el primer vicepresidente a la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara durante una rueda de prensa con partidos de oposición.

Guevara aseguró al Gobierno que no van a poder instaurar la dictadura en Venezuela. “La constituyente para la paz solo pretendía encarcelar a los dirigentes y censurar a la Asamblea Nacional. Pero se equivocaron porque este pueblo no tiene miedo y no dejará de luchar en las calles de Venezuela”, aseveró.

“Todos los países del hemisferio occidental han dejado claro que no reconocerán la Constituyente… Nuestro sacrificio ha ayudado a que la comunidad internacional avance con compromisos claros y también han dejado muy claro que sancionarán al régimen por sus actos”, expresó.

En un mismo sentido, el Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, quien también asistió a la rueda de prensa, expresó que en las próximas horas serán anunciadas las directrices para la jornada de protesta que se llevarán a cabo el domingo en cada estado del país.

“En cada estado se les va a decir en cuál arteria vial nos vamos a concentrar y el mismo domingo anunciaremos la acción siguiente”, apuntó.

Añadió que la lucha “no comenzó por el fraude constituytente” y que si así Maduro hubiese cancelado la ANC “hoy a esta hora la lucha tenía que seguir porque aún los objetivos no han sido alcanzados”.

Asimismo, instó a los venezolanos a asistir de blanco a las manifestaciones del domingo.

