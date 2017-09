Valentina Quintero: El turismo en el país ha bajado entre un 60% y 80%

Valentina Quintero, periodista experta en turismo nacional, afirmó este viernes 15 de septiembre que el turismo en el país ha bajado entre un 60 y 80%.

“En los últimos años no se ha hecho turismo en el país, el turismo ha bajado entre un 60 y 80%, una cosa verdaderamente dramática. Hay un problema con los vuelos pero también cuando tú tienes que fijar las prioridades y estas no pueden ser las vacaciones”.

Durante su participación en el programa Vladimir a la 1, dijo “Hay maneras de medirlo, el Museo Marino de Margarita, es de los pocos museos en Venezuela que se mantuvo siempre por la taquilla. Este tuvo que cerrar porque dejó de recibir la gran cantidad de gente que lo visitaba y no tuvo más dinero, ahorita está haciendo un esfuerzo gigante porque le dieron una donación y más o menos logró abrir”.

“Cuando tú hablas en Mérida con los Montilla, de los parques, a ellos les bajó el ingreso a sus parques en un 80%, hasta cerró la heladería La Coromoto, incluida en el libro Guinnes. Estoy segura que en algún momento nosotros vamos a vivir del turismo pero no será con este Gobierno”.

Denunció la minería ilegal dentro del Parque Nacional Canaima “Ahorita está muy restringida la entrada al Alto Orinoco por estos negocios turbios que se están haciendo con la minería y con ese arco minero. Cuando pensamos en Venezuela como un destino turístico, la primera medida que hay que tomar es eliminar ese Arco Minero que es criminal”.

“Hace dos años estuve en Canaima y sobrevolamos toda la zona. La minería está a cielo abierto, no es una cosa que puedes esconder, entonces tu vez los cráteres al lado del río Carrao, el agua se pone de un azul turquesa y esas erosiones no tienen vuelta atrás. Cuando el ministro de la Defensa dice que no hay minería en el Parque Nacional Canaima, este está mintiendo porque él sabe de la minería dentro de Canaima porque él la puede ver, cualquiera lo puede ver, hasta las guacamayas lo pueden ver”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com