Dignidad vs Invasión

Abog. Eduardo Labrador

Al finalizar el siglo XX Venezuela logro la independencia plena en el ámbito político con la llegada de la revolución bolivariana de la mano de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, allí comenzó a desarrollarse el más grande programa de acción social, y con ello la burguesía tradicional perdió sus poderes facticos, su control soterrado sobre todo el quehacer económico y político del país, además los interés extranjero recibieron un revés invaluable con la refundación de PDVSA, y la estimación real de la faja petrolífera del Orinoco, que no era bitumen sino petróleo.

A ello se le sumo la euforia socialista que invadió rápidamente a toda Latinoamérica, Venezuela se convirtió en el centro de América y su capitán Chávez.

Fueron muchos los logros alcanzado en solo cinco años entre el 2004 y 2010, y con ello la moral y la dignidad revolucionaria reivindico nuestra estirpe libertaria.

Pero las aves de carroña del norte pronto se percataron de la necesidad de evitar que Venezuela se convierta en un ejemplo, y comenzó a desarrollarse con la anuencia de la oligarquía rancia venezolana la llamada guerra económica, el saboteo y el ataque mediático sistemático para intentar minar la hidalguía, entereza y fortaleza moral del pueblo.

A tan solo unos días de la palabras del señor Trump quien señalo no descartar la opción militar contra Venezuela su interpretación a punta a varios escenarios, en primer lugar la respuesta mancomunada de la sociedad venezolana en rechazar el nivel de injerencia y la torpeza política de Trump en suponer que esta medida podría ser aplaudida por algún sector, en ese sentido hasta los radicales han sido cuidadosos en no apoyar abiertamente tales declaraciones.

Por otra parte, las reacciones internacionales condenaron el tono y los interés de Washington, al respecto mandatarios incluso opositores al gobierno revolucionario dieron marcha atrás ante el peligro que representa la vuelta de la invasiones norteamericana en latino América.

En este sentido, “Reiterando todos los términos de la Declaración de Lima sobre Venezuela, Gob. Chile rechaza amenaza de una intervención militar en Venezuela”, aseguró el canciller chileno, Heraldo Muñoz, asimismo La Cancillería colombiana rechazó todo tipo de intervención, acciones militares o el uso de la fuerza en Venezuela, además esta decir la posición de países aliados como Bolivia, Nicaragua, cuba entre otros.

Por otra parte las grandes potencias que le dan equilibrio al mundo salieron al paso con sus titulares de exteriores , el mismísimo ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, calificó de “inaceptables” las amenazas de una intervención militar en Venezuela en el mismo tono La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, Todos los países deben conducir sus relaciones bilaterales sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos del otro

La dignidad del pueblo de Bolívar, no se aminora por la retorica gringa, Si bien la Exxon siente que ha perdido su colonia de los huevos de oro, si Bush, no olvida los señalamientos de Chávez en la ONU, si Obama no perdona que Chávez fuera mas importante y popular y si Trump, solo se mete con Venezuela porque no ha pegao una desde que asumió el poder, pues se equivocaron .

Tenemos patria y mucha dignidad a despecho de quienes solo utilizan la palabra democracia y libertad para invadir naciones , hasta convertirlas en colonia, saquear sus productos y establecer gobiernos títeres, verbigracia, Colombia, Perú, México, Honduras, argentina entre otros .

Estados Unidos es un pésimo socio comercial , y peor vecino, no respeta acuerdos internacionales y no acepta pares en términos de poder , No le perdona a Venezuela su bravura y coraje , y su determinación de ser libre y soberana , la invasión seguramente es una opción , pero pregúntenle a los españoles lo que pagaron frente a Bolívar y Páez., sobra dignidad y valor para defender cada centímetro y cada marullo nuestro así que vaya a mover ese peluquín a otra parte míster Trump`.