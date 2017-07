Abog. Eduardo Labrador

Tras la consulta interna de la oposición mal llamado plebiscito, cosa que no aparece en nuestra constitución, ni es vinculante para nada, se desprenden tres lógica axiomáticas directas, la primera, toda la actividad fue un fraude para ellos mismos, irrespetaron la esencia misma y naturaleza de todo acto de votación, donde no existió un registro, un padrón o cuaderno, y las planillas u hojitas pegadas a una carpeta donde la gente firmó fueron quemadas.

Ese fraudulento proceso de consulta donde votaron australianos, brasileños y gringos, menores de edad y otros que votaron 18 veces, recorriendo la ciudad y votando en todas partes, no refleja más que la miseria política de sus creadores,

Otra de las lógicas es que la totalización y redondeo de la cifras no se llevó como consecuencia de una sumatoria de todas las mesas, sino más bien al gusto o al dente, de los dirigentes, como lo revelan las conversaciones telefónicas presentadas por Jorge Rodríguez en su programa, entre Filiberto Colmenares, secretario del partido de derecha Primero Justicia en Aragua, y José Gregorio Hernández, sub-secretario de la MUD en esa entidad, manipulando los resultados obtenidos en el proceso. De ahí que, ellos no respetan ni a su militancia. Y es que el gato se subió a la mesa y se lo comió todo, así son ellos de falso.

La oposición cree que puede decirle a país que contabilizo siete millones de votos en 2000 centro y en miles de mesas en 6 horas, de paso dieron un 95 por ciento de los votos, eso sí, ya habían quemados las actas y los cuadernos al dar el boletín.

Finalmente la lógica del proceso para que y por qué, es obvio que la oposición venezolana tiene impuesto un guion desde el imperio por los laboratorios de guerras, desde allí coordinan la declaraciones de presidentes y ex presidentes, así como la triangulación mediática en Bogotá, Miami y Madrid. Con el plebiscito intentan generar una matriz de opinión que llegue al activismo y desencadene en un golpe de estado. El otro paso será abrogarse de una supuesta legitimidad para crear un estado Paralelo.

Todo les ha salido mal, en tanto que subestiman la capacidad crítica del pueblo , el conocimiento real de la situación por parte de los ciudadanos que saben que la crisis en Venezuela es una situación impuesta mayoritariamente a través del financiamiento, y compra de voluntades desde el exterior .la solidez institucional de las fuerzas armadas y la unión cívico militar, son aspectos que frenan todo intento de usurpación del poder por las facciones de la derecha.

La nuestra intromisión de Washington por el residente de turno, nos advierte de la total implicación de ese país en el boicot contra Venezuela. Ya que temen una constituyente que entre otras cosas pueda reconfigurar el estado, las funciones de los ministerio y en especial crear nuevas barreras a las apetencias de las empresas minero extractivas .

La única razón de la oposición de destruir el país, no querer el dialogo, no ir a la constituyente, no aceptar el proceso electoral establecido, es porque en el fondo buscan destruir el estado nación, crear una zona especial administrada desde el exterior, mientras que retorne la paz política, cosa que ellos, junto a lo extranjeros se encargaran de que nunca vuelva. Pero no ocurrirá por que la constituyente va.