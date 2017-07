Las Atrocidades de JP

Abog. Eduardo Labrador

Que podemos esperar de quienes nacieron en la política a la sombra de la juventud copeyana, en tiempos de las bandas armadas que controlaban y controlan la Universidad del Zulia (LUZ), ustedes debe acordarse bien de eso. Por eso no extraña que no consiga ver en sus compinches la maldad insana y el odio con el que intentan hacer política tratando de socavar un gobierno legitimo, solo por el afán vil de dinero y la ostentación del poder.

Hombres como Padrino López, son ejemplo de virtudes cosechada en nuestra alma mater la academia Militar de Venezuela, pero claro, ustedes, no saben de eso.

En la Venezuela copeyana, apoyada y respalda por ustedes y sus familiares, todos cabilderos de oficio, donde no existían programas de opinión, donde se clausuraron medios y se desaparecieron personas , si en esa democracia de la perrarina para la gente, de la Venezuela hipotecada, del chinito de recadi, y del 70 por ciento de pobreza.

Ustedes, los terroristas, no nos engañan, sabemos del guion del terror, del plan para destruir a Venezuela, de su afán de liquidar nuestra constitución para poder hacer una nueva donde puedan echar mano del recurso petrolero y pagar con ello el financiamiento de esta campaña de terror que lleva 17 años.

Puro cuento y melodía, sus notas no resisten un debate serio ni en lo jurídico ni en lo político, ya que no hizo mención a los venezolanos que han sido asesinados por sus acólitos, el hombre quemado, la utilización de menores como carne de cañón, todo no es más que una guerra mediática basada en la repetición sin fundamentos.

Los excesos y actuaciones indebidas de la fuerzas del orden son tratados y sometidos a correctivos públicos y notorios, pero ustedes, le dan armas, dinero, comida y direcciones a sus vándalos, dígame no lo ve, no lo sabe, no lo ha sentido así. Entre otras cosas porque los hijos de las dirigencia de la oposición no está allí, los hijos de María Corina, de Julio Borges, donde están. En que democracia viven.

Las atrocidades señor Guanipa son haber quemado una sala de niño, guarderías, atentar contra los centros de atención integral, asesinar a los venezolanos a tiros, a palos, quemarlos, con guayas, explosivos y siempre bajo el estigma de la cobardía, mientras algunos de esos malévolos dirigentes están echándose un pamperito en el bar de la esquina.

No existe ningún régimen, lo que hay es un modelo político progresista revolucionario, profundamente nacionalista y chavista, lo que hay es una unión cívico militar , lo que hay es una voluntad inquebrantable de que los culpables de esas atrocidades no vuelvan jamás a gobernar a Venezuela .

Seguramente usted es un admirador de Almagro, Uribe, Hitler, Santander y quizás hasta de judas, esto nada más es una presunción pero que bueno sería si en su vocación de servicio complementa lo teórico con lo vivencial, lo social utilizando adecuadamente las categorías de análisis parta llegar a las conclusiones que llegamos las mayorías. No cabe duda que vosotros sois la amenaza sobre Venezuela pero no tendrán éxito.