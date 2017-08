Perro que ladra no muerde Trump

Abog. Eduardo Labrador

Como si estuviera pisado por el rabo, con la baba entre los dientes y agitando el peluquín, el cancerbero de Washington volvió a ladrar, a rabiar, como nuestros perros maracuchos detrás de una motocicleta. Eso sí muy mediático, Míster Trump, poseído, o enloquecido, demostrando una vez más su desprecio a los latinos, creyéndose amo de las tierras al sur del rio grande pensó que con dos alaridos iba a amedrentar la llama y la estirpe de bolívar enraizada en nuestra venas y dignamente representada en el zambo y altivo presidente legítimo y constitucional Nicolás maduro Moros.

A propósito de estas amenazas que en reiteradas oportunidades ha hecho el presidente norte americano Donald Trump, contra Venezuela, al tiempo que ha venido aplicando el bloqueo económico desde hace varios años, con mayor énfasis desde la llegada del presidente Nicolás Maduro, han hecho el bloqueo con las instituciones norteamericanas de intermediación financiera, hay que señalar que de 19 instituciones 18 tienen prohibido por orden del estado norteamericano hacer intermediación financiera con Venezuela, con el propósito de torpedear, impedir y sabotear los procesos de compra, venta y trasferencias de pagos y todo tipo de intermediación en la compra de alimentos , una de las medidas y amenazas que le han hecho a las empresas de intermediación es que si lo gran hacer intermediación serán cerradas, es decir bloqueo para nuestro pueblo.

Por otra parte, han tomado medidas para presionar a presidentes latinoamericanos y del mundo, para que se pronuncie sobre la democracia venezolana, que es de mayor participación y protagonismo popular, no como la norteamericana que es una dictadura representativa , ya que ningún norteamericano vota directamente por el candidato sino que es una elección de 2do, grado donde los colegios electorales finalmente deciden, mientras que en Venezuela se eligen libre y directamente . Vaya cinismo y estupidez en las frases que intentan enarbolar los norteamericanos con base a la democracia y a la libertad.

A quien se le hubiera ocurrido en la historia sancionar a un presidente por invocar al poder originario, pleno y constituyente, en que libro de derecho, política o sociología puede estar d escrito eso como una práctica antidemocrática, o por lo menos dictatorial, solo en los manuales del ridículo y la servidumbre que aplican las águilas del norte a los pueblos en persecución como cuando atacaron al medio oriente buscando armas de destrucción masiva que nunca encontraron.

Trump nos ha amenazado en decir que tiene más medidas de bloqueo económicas, ante ello nosotros nos preguntamos ¿qué piensa hacer Trump? quitarnos las 14 700 estaciones de servicio que tenemos nosotros los venezolanos con CItgo, ¿qué piensa hacer Trump? , prohibirnos que vendamos un millón 200 mil barriles de petróleo diario que Venezuela produce para poder ser refinado y distribuido en esas estaciones de servicio, ¿qué quiere donal trump?, que desde luego pueda generase una crisis producto de la crisis en Venezuela que le ocasiones a la burbuja financiera norteamericana y haga quebrar a mas empresas estadounidenses, ¿qué quiere entonces Donald Trump?, nosotros hoy le decimos usted encárguese de resolverle a 14 millones de norteamericano que le han quitado la vivienda, mientras que nosotros los venezolanos le hemos otorgado más un millón 500 mil vivienda a nuestro pueblo, encárguese usted de resolver la crisis de la pobreza, la exclusión que tienen en Norteamérica, que todos solo pueden vivir endeudados y nunca tienen propiedad privada, mientras que en Venezuela le garantizamos los derechos que le asisten.

La verdad es que Uds. quieren que nosotros permanezcamos con una constitución no adecuada a los cambios profundos en nuestra sociedad, mientras ustedes tienen cientos de años en la misma constitución reprimiendo los pueblos y con ello invadir, asesinar, matar a niños , hombres y mujeres como en Siria, Libia, Afganistán como en Irak y ahora pretenden hacerlo en Venezuela, nosotros los venezolanos les decimos, este 30 de julio más de acho millones de venezolanos le dijimos que estamos dispuestos a defender nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra patria porque Venezuela es nuestra, métase en sus problemas Trump, no se meta en los problemas de nosotros los venezolanos, no somos colonias de ustedes ni de nadie, por esta razón hoy queremos decirle Trump perro que ladra no muerde, decía un viejo amigo que perro echao, muerde tengamos cuidado porque muerden y no te das cuenta.