Todos son hijos

Por: Francisco Arias Cárdenas

El fascismo no entiende el poema Los Hijos Infinitos, de Andrés Eloy Blanco: Cuando se tiene un hijo/se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera… porque el fascismo es la negación del “otro”, y por eso, culturalmente, nunca encontró cabida entre los venezolanos, quienes hemos sido a través de los tiempos, un pueblo generoso, solidario, empático, acogedor.

Los hechos recientes de actos inéditos de crueldad en las acciones violentas desatadas por la ultraderecha no son más que la expresión de una estrategia desesperada para desestabilizar políticamente y aterrorizar a la población. Los autores intelectuales utilizan para ella a jóvenes vulnerables, y eso, junto al saldo luctuoso, de dolor, es lo que más indigna.

Gran parte de responsabilidad en esta cuña ideológica, ajena a nuestra esencia humanista, es responsabilidad de dirigentes y exgobernantes que, mientras tuvieron en sus manos estados fronterizos, y con el objetivo de atacar a la Revolución Bolivariana fomentaron la instalación en nuestro territorio de células del paramilitarismo que, con su metodología de horror y crueldad, y sufrimiento han causado al pueblo de Colombia y Centroamérica.

Pero en Venezuela no podrán prosperar ni expandirse, porque ya los conocemos, sabemos quiénes son sus promotores, y porque en casi dos décadas de lucha por construir el país que Bolívar soñó, el pueblo noble se ha fortalecido, sigue cultivando el amor y la dignidad. No aceptaremos el fascismo, aquí no tiene cabida: a nosotros nos duelen todas las víctimas de la violencia, sean opositores, sean chavistas o de cualquier tendencia. Todas son vidas sagradas. Cuando se tiene un hijo/se tiene al que cabalga en el cuadril de la mendiga/…es nuestro cualquier niño cuando cruza la calle/y el coche lo atropella.

Madres y padres de corazón, las diferencias ideológicas ceden ante el instintivo afán por cuidar -sin distingos- a los hijos e hijas, a los abuelos, a la vida, al futuro. El corazón de un revolucionario debe estar lleno de amor y de poesía. La paz con justicia triunfará.