UNA CONSTITUYENTE POR LA PAZ

Abog. Eduardo Labrador

Desde el año 2014 la MUD y particularmente Voluntad Popular, recogieron 52 mil firmas en un intento por convocar una Asamblea Constituyente para defenestrar el periodo presidencial de nuestro presidente Nicolás Maduro. Posteriormente se inclinaron por el revocatorio, la guerra económica y el terrorismo calle siendo derrotados en todos los frentes.

Ahora, ante la arremetida criminal de los vándalos, promovidos por la MUD y especialmente por el partido Voluntad Popular, que quieren socavar la paz de los venezolanos y entregar nuestras riquezas a los Estados Unidos de Norteamérica, el Presidente Nicolás Maduro, hizo la convocatoria a la Asamblea Constituyente como órgano superior que representa el poder originario del pueblo, “Una Asamblea Nacional Constituyente, originaria, plenipotenciaria, constitucional, para enfrentar y encarar esta situación, y encausar una solución verdadera, democrática, libre y definitiva “ tal y como está consagrado en nuestra carta magna en los artículos 347,348,349, para adecuar y facultar al Estado y al pueblo ante las nuevas exigencias que nos toca vivir.

Más allá de toda aspiración política, esta constituyente buscará fortalecer la paz, asegurarla y salir al paso a las pretensiones arribistas, golpistas y entreguistas de la derecha, quienes ya se lanzaron a descalificarla. Ellos no entienden de razones, ni de leyes, solo aspiran a sembrar el miedo y el terror pero aquí no corre nadie, y daremos la batalla de las ideas o la que haga falta. El presidente señaló nueve puntos: Ganar la paz, aislar a los violentos. Reafirmar los valores de la justicia, de la no impunidad”. Pidió, a través de un gran proceso de convocatoria al diálogo nacional y social de los grandes temas, construir la paz verdadera. Asimismo ampliar y perfeccionar el sistema económico venezolano, para dejar dibujado e instalado un nuevo sistema económico post-petrolero. También Pidió constitucionalizar todas las Misiones y Grandes Misiones, además Potenciar el Funcionamiento del Sistema de Justicia, Seguridad y Protección del Pueblo. Otro de los puntos impulsar las Nuevas Formas de la Democracia Participativa y Protagónica, y la Democracia Directa. Así como Impulsar la Política Exterior Soberana de defensa de nuestra Integridad. Y junto a ello Impulsar la Identidad Cultural, la Nueva Venezolanidad, la Nueva Espiritualidad del país. Agregó la necesidad de incorporar La Garantía del Futuro para la juventud y El cambio climático, la supervivencia de la vida en el planeta

Los legisladores de la Asamblea Nacional del bloque traidor y opositor ya andan chillando, pues, la convocatoria prevé un método democrático y amplio para la escogencia de los constituyentitas, donde los grupos , organizaciones y sectores que hacen vida en el país estén representado , y eso no les gusta, ello, sueñan con acabar y sacar al pueblo de todas las instancias de debate político, de tomas de decisiones y del verdadero rol protagónico que le corresponde . y es que, como señala nuestra carta magna hoy se cumple más que nunca su propósito y su espíritu al señalar que su objetivo es “el fin supremo de establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones”.

Ahora el dialogo, será investido del fuero soberano del poder constituyente y originario, entre venezolanos, para venezolanos, sin excusas, sin dilaciones y sin pretextos. La voz del pueblo se expresara de la forma más amplia y democrática. Por ello, y con el ánimo de ir formando la agenda de debate el presidente Nicolás Maduro propuso ante todo la paz como objetivo de primer orden, y esto supone de alguna manera que le queda poco a la cuerdita de malhechores, terroristas y mercenarios que andan por ahí, encapuchados quemando todo cuanto se les atraviesa, con el apoyo de los partidos de derecha.