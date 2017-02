Alcalde del municipio Unda: El problema de este país no es económico, sino político

Oswaldo Zerpa, alcalde del municipio José Vicente de Unda, del estado Portuguesa, sostuvo este martes 14 de febrero, que la producción de café y miel ha mermado por la falta de financiamiento, de fertilizantes e insecticidas.

“Nuestra producción principal es el café, la economía de nosotros depende el 92% del cultivo café, pero también estamos produciendo miel, estamos en primer lugar en producción en Portuguesa y estamos produciendo alrededor de unas 20 toneladas de miel anual. Lamentablemente en los últimos años no hemos tenido el avance necesario en cuanto a esos cultivos, porque ha pasado que falta: fertilizante, insecticidas, fumicidas, financiamiento y si llega son inoportunos. La agricultura no es como cualquier otra cosa, si usted va a sembrar una mara y no le aplica el fertilizante en el momento adecuado, no está haciendo nada. Este país era uno de los exportadores de este rubro, y ahora estamos importando café. Hoy se están produciendo a duras penas 700 mil sacos de café y el consumo nacional es de 1.500 sacos, eso es triste y lamentable”, expresó durante su participación en el programa Vladimir a la 1 trasmitido por Globovisión.

El acalde Zerpa sostuvo que la Mesa de la Unidad (MUD), “que está haciendo un trabajo interesante, está haciendo lo que debe hacer, haciendo las criticas necesarias, constructivas. Sin embargo, habrán diferencias pero al fin y al cabo todo nos vamos a poner de acuerdo para sacar al Gobierno”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com