Allup: Gobernadores consultaron en sus estados si se sometían a la ANC, lamento que PJ busque señalarme

El secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, reiteró este martes que los gobernadores hicieron un proceso de consultas en sus estados para saber si se sometían a no a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). “El mando de sus pueblos fue que superaran la alcabala que les colocó el gobierno”.

“Los cinco plantearon que primero los juramentaran los consejos legislativos y después la ANC y el gobierno se negó, la segunda propuesta que se hizo fue que se hiciera en conjunto y el gobierno tampoco quiso. Yo les dije que no fueran a humillarse porque igual no les iban a dar recursos y serían la burla del pueblo. Le pueden preguntar al ex rector Vicente Díaz si es verdad lo que estoy diciendo”, agregó.

Ramos Allup dijo que Guanipa tuvo la disposición de juramentarse también ante la ANC pero que desconoce la razón por la cual a última hora no lo hizo. “No voy a disputar con nadie y no voy a a andar discutiendo con otros voceros de otras organizaciones políticas. Lamento mucho que voceros de Primero Justicia hayan intentado señalarme”.

Respecto a unas posibles medidas de militantes de la tolda blanca, Ramos Allup dijo que en su partido no se producen “expulsiones ficticias” e hizo un llamado a la coalición opositora a reestructurarse. “Esto tiene que servir de base para las decisiones que vamos a tomar de si participar o no en próximos eventos electorales”.

El diputado Henry Ramos Allup rechazó que se diga que se convalidó al Consejo Nacional Electoral (CNE) al inscribir candidatos en las elecciones regionales.

En cuanto a las dificultades que se pueden presentar para la gobernabilidad de las entidades que asumirán los integrantes de AD, Ramos Allup dijo que las dificultades eran previamente conocidas.

Los cuatro gobernadores electos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Antonio Barreto (estado Anzoátegui), Alfredo Díaz (Nueva Esparta), Laidy Gómez (Táchira) y Ramón Guevara (Mérida), dieron una rueda de prensa en horas de la mañana desde El Paseo Las Mercedes donde expresaron que asumían las consecuencias de haberse subordinado a la ANC.

