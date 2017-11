AN aprobó acuerdo de nulidad contra leventamiento de inmunidad de Freddy Guevara

La Asamblea Nacional aprobó acuerdo de declarar nulo acto “inconstitucional” de la Asamblea Nacional Constituyente respecto a la inmunidad parlamentaria del diputado Freddy Guevara.

La sesión estuvo acompañada de cuerpo diplomático de países como: Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Paraguay, Estados Unidos, Unión Europea, Alemania, Estado Vaticano, Colombia, Italia.

El presidente de la AN, Julio Borges inició el debate ratificando “frente al mundo que fue el pueblo quien nos dio este puesto para luchar por el cambio que merece el país (…) desde el primer día, el gobierno sólo ha intentado destruir la Asamblea Nacional. Todas las leyes anuladas por TSJ fraudulento”.

La diputada Delsa Solórzano agregó: “El mundo sabe que si se viola separación de poderes para eliminar inmunidad parlamentaria se viola derecho a decidir (…) pase lo que pase, esta legítima Asamblea Nacional no se rinde, aunque la amenaza sea para todo el cuerpo legislativo.”.

La diputada de Un Nuevo Tiempo leyó el comunicado emitido por la Unión Interparlamentaria Mundial que pide al gobierno respetar el estado de derecho y señala que la AN es el único organismo facultado para eliminar inmunidad parlamentaria.

“En ejercicio de nuestro derecho constitucional de protestar –dijo el diputado Ramos Allup—todos somos responsables y eso el gobierno no lo puede cambiar”.

“El artículo 200 es claro; el Tribunal Supremo de Justicia no puede hacer nada si esta legítima AN no lo autoriza”, explicó el legislador.

La sesión en la Asamblea Nacional continuó con un debate sobre la inflación y su incidencia social en la familia venezolana

Vía Panorama/www.diariorepublica.com