AN aprobó acuerdo en desconocimiento a los resultados de la elección Constituyente

La Asamblea Nacional aprobó este martes 01 de agosto, un Acuerdo en desconocimiento a los resultados obtenidos en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el pasado 30 de julio.

Freddy Guevara, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, manifestó “en este momento crucial de nuestra historia republicana, el pasado domingo 30 de julio Venezuela vivió la continuación del proceso de desobediencia civil que se dio el 16 de julio (…) Nuestro reconocimiento a todos esos millones de venezolanos, de funcionarios públicos que se negaron a ser extorsionados. Gracias a la valentía de estos venezolanos que han estado en las calles desde el 01 de abril. La solidaridad internacional ya dejo de ser de micrófono y ha pasado a ser activa, y será determinante para el cambio en nuestro país. Un aplauso para todos esos países que desconocen la Constituyente y que únicamente reconocen esta Asamblea Nacional como poder autónomo. Ya van 40 países que han dicho, no solo que rechazan esas elecciones sino cualquier acción que salga de ello”.

“Lo elemental es que este acuerdo no es en rechazo, porque desde el momento de la convocatoria había hecho el rechazo. Ahora, tenemos unos poderes fundamentales a la desobediencia civil en nuestro país. El poder solamente existe si alguien está dispuesto a reconocerlo y el 1 de abril, Venezuela dijo que desconocería cualquier orden inconstitucional (…) Que vergüenza escuchar a Padrino López decir que ninguno de los asesinados –durante las elecciones- fueron culpa de las FANB. Cuando se activa el Plan República para reprimir, de quien es la culpa: ¿del que protesta o del que dispara? Quisiera decirle a la Guardia Nacional que el pueblo de Venezuela se siente avergonzado de ustedes. ¿Hasta cuando los soldados de bolívar sigan matando a los hijos de bolívar? Al pueblo qué más le vamos a pedir, a marchado, ha protestando, ha votado y nosotros seguiremos apoyándolos. Si el día de hoy esta dictadura se mantiene en pie es por la los soldados se mantienen cómplices (…) La única forma que nos saquen de aquí es que nos maten a los 112 diputados que estamos acá principales y suplentes. Podrán tomar el palacio, podrán sacarlos pero jamás tendrán el curul que nos dio el pueblo de Venezuela”, aseguró.

Guevara manifestó que la AN seguirá sesionando, “En el año 57, luego de un fraude electoral, Marco Pérez Jiménez salía (…) no tengo dudas en decir que estamos cerca de un episodio similar (…) Se equivocan si creen que vamos a entregar este palacio, aquí seguirá sesionando esta Asamblea”.

Henry Ramos Allup, dijo que “En 2013, Maduro logró ilegítimamente la victoria en un proceso manchado y que el propio CNE se negó a abrir las cajas (…) Nicolás sacó ese invento de Constituyente para lograr lo que no podía con pueblo. Nació írrita e írritos son sus resultados. Ni siquiera dejaron que la prensa cubriera el proceso para que no se viera la falta de pueblo de la que son víctima”.

“Nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber, aquí o donde sea, a nosotros nos escogieron 14 millones de venezolanos. Este es un Gobierno que no respeta las leyes, no respeta la Constitución, es un gobierno de facto que viola todas las leyes (…) Está dispuesta a llevarse lo que sea con tal de mantenerse en el poder, tienen razón de tener miedo porque cuando este régimen caiga van a ir presos. Tenemos que ver cómo nos vamos a preparar y qué vamos hacer. Nosotros no diremos que vamos pelear, porque nosotros no nos vamos a armar. Si hay dictaduras que han salido con votos, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, incluso Nicaragua en su momento. Que nadie se vuelva loco y por favor, que ha nadie se le ocurra tirar gas en el sentido de creer quela solución a esta tragedia es un golpe militar. Esta es una dictadura que están sosteniendo los militares, no es solo el alto mando, ¿qué no están de acuerdo?, pero no dicen nada”, expresó.

El diputado Juan Miguel Matheus, aseguró “esta Asamblea Nacional ha desconocido el proceso desde el inicio, cuando Nicolás Maduro decidió usurpar la voluntad del pueblo. No sólo desconocemos sus resultados, sino la propia Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta y cualquiera de sus ilegales actos. Eso que llaman ‘participación del 41%’ se traduce en el 7% verdadero que votó aterrorizado por la retaliación del Gobierno, eso que llaman ‘Paz’ significó 16 muertos en esa jornada electoral. No cuentan con el aval ni de Venezuela ni del mundo. El principal miedo de Maduro es que los ambiciosos del Psuv utilicen esa Constituyente para hacerse con el poder”.

