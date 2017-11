ANC autorizó al TSJ enjuiciar a Freddy Guevara por hechos violentos ocurridos entre abril y julio

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aprobó este 6 de noviembre al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a continuar con la investigación contra Freddy Guevara por su respondabilidad en los “hechos de violencia” ocurridos en el país durante los meses de abril y julio de este año.

El constituyente Andrés Eloy Méndez, solicitó ante la ANC, sea autorizada la investigación iniciada contra el diputado Freddy Guevara por el Tribunal Supremo Justicia (TSJ), para levantarle su inmunidad parlamentaria.

“Un cargo de parlamentario no es para los siguientes actos que ha cometido este señor: Desconocimiento del presidente constitucional Nicolás Maduro, 6 de enero en el canal Globovisión. Segundo, dirigió e instigó agrupaciones armadas a cometer crímenes con un saldo de: alrededor de 130 muertos más de 1200 heridos. Tercero, impidió el libre tránsito (…) Nosotros tenemos que ser garantes de la paz. El señor Guevara es el enemigo número uno de la paz y la convivencia ciudadana. Por eso le pedimos presidenta y a nuestra plenaria autorizar como manda la Constitución, la ley y esta Asamblea Nacional a que prosiga este juicio”, dijo Méndez.

Diosdado Cabello, aseguró que no es una persecuión política contra Guevara sino contra los hechos que provocó, “¿Puede considerarse ciudadano a una persona que llamó a quemar el país?, es muy fácil cometer este tipo de delitos, linchar a alguien simplemente porque le apreció que era chavista ¿tiene que ver con la política?, tiene que ver con la maldad. No crean que estamos actuando contra Freddy Guevara, estamos actuando contra los hechos provocados por Guevara (…) No les vamos hacer a ellos lo que nos hicieron a nosotros, no nos vamos a meter en las embajadas”.

Larry Devoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de la ANC, presentó un balance sobre los hechos de violencia ocurridos entre el mes de abril y julio de este año y manifestó que varios testigos “señalaron a Freddy Guevara” como “responsable de hechos de violencia en el país”.

La ANC sesiona sobre la solicitud enviada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para levantar la inmunidad parlamentaria a Freddy Guevara.

“Presentamos un breve balance de la investigación que ha hecho la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública. En su primera sesión inició la investigación sobre los hechos de violencia que ocurrieron entre el mes de abril y julio de este año, el trabajó se inició recopilando las diferentes fuentes. Entre (esos meses) ocurrieron 4.439 acciones de violencia. También hemos podido recoger la cantidad de 1958 personas lesionadas, de las cuales 829 responden a funcionarios de los órganos de seguridad del Estado. Igualmente, 910 ataques a establecimientos privados, 913 a instituciones públicas, 10 escuelas atacadas y parcialmente acabadas. Al menos 8 centros de salud fueron víctimas de violencia y 200 centros de votación para que el pueblo no pudiera votar. También, al menos 30 ataques contra instituciones militares”, dijo Devoe.

Asimismo, manifestó que ya se han entrevistado “178 víctimas” directas o indirectas, en la que se incluyen 171 familiares de personas fallecidas, 85 lesionados y 22 personas que fueron afectados sus bienes.

“Todos recibieron un pago entre los 50 mil y 60 mil bolívares por día, se incrementaba si el joven resultaba lesionado por los órganos de seguridad (…) también les suministraban las armas no convencionales, bebidas alcohólicas y drogas. Número importante de las denuncias, de los testimonios señalan a funcionarios de elección popular como responsables de haber promovido o estimulado la violencia y varias de esas evidencias señalan directamente al diputado Freddy Guevara en haber participado en la generación de estos episodios de violencia”, manifestó.

A la sesión asiste el fiscal general de la República, Tarek William Saab, para presentar un informe sobre Guevara y su vinculación con los hechos de violencia acontecidos en las denominadas “guarimbas”.

“La denuncia contra una persona investida de autoridad está vinculado a que pueda estar juzgado, donde nosotros el día de hoy y los días por venir tenemos que tener claro, lo que hagamos en Venezuela, más allá de la república, que nunca más vuelva a pasar. Ojalá que estos hechos que hoy estamos denunciando contribuyan a que llegue la paz”.

El fiscal condenó la cantidad de muertos durante los hechos de ‘guarimbas’, “Vamos a recordar aquí que no eran unas trancas, que produjeron al menos 20 muertos. ¿Cuánta gente no chocó a los obstáculos?, ¿cuántos motorizados no rodaron con aceite puesto en esas barricadas? También ocurría con los policías y guardias quienes fueron matados por francotiradores (…) Nadie puede decir que eran llamados a marchas pacificas, así fueron ocurriendo uno y otra vez”.

“Nosotros (MP) hicimos un trabajo de experticia técnica de: entrevistas, declaraciones públicas y privadas, todo esto bajo el marco de la ley. Dos menores de edad lo identificaron a él (Guevara), como el autor de estos hechos. Este ciudadano está convicto y confeso por como asumió este papel, no lo hizo de una manera indirecta o pre fabricado, fue como una especie de disfrute de estos llamados, que fueron promoviendo hechos en Venezuela que pudieron haber terminado en una guerra civil. En donde nunca hubo una disculpa”, dijo Saab en su discurso de apertura durante la sesión.

La cita fue notificada por la presidenta de este poder plenipotenciario, Delcy Rodríguez, a través de su usuario en Twitter.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com