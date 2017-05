Aristóbulo Istúriz: La oposición mata a su propia gente, para acusar al gobierno

Durante la discusión del proceso Constituyente, en el estado Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, dijo en su discurso que “la violencia no la van a bajar,(porque) ellos tienen compromisos (la dirigencia opositora). Todas esas actividades de ellos son financiadas por el imperialismo”, además agregó que el objetivo es el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.

“Ellos tienen hipotecado a Venezuela, ellos tienen hipotecado Pdvsa, hipotecado el oro”, comentó el Ministro de Comunas asegurando que “Ahorita acaban de discutir en el Senado norteamericano una ley para aprobarles 20 millones más de dólares, por eso ustedes ven a los ‘guarimberos’ con sus equipos, su chaleco antibalas, todo un equipo, lo menos que tiene montado cada uno son más de 2 millones de bolívares en equipo, para enfrentar al pueblo”.

“Somos respetuosos de los Derechos Humanos y el presidente ha prohibido a los cuerpos nuestros de seguridad que no pueden portar armas en las manifestaciones. Por eso hemos visto como agreden a la Guardia Nacional (…) ellos mismos matan a su propia gente, para acusar al gobierno” .

Istúriz reconoció que la posibilidad de un diálogo está agotado, por eso “El presidente apeló a la Constitución, para buscar la única salida, democrática, pacífica y revolucionaria para enfrentar la violencia y fue convocar la Asamblea Nacional Constituyente”.

Respecto de las posibilidades de elecciones el dirigente del PSUV sostuvo que la oposición no quiere medirse en un proceso electoral, para Istúriz “entre ellos mismos conspiraron contra Capriles para que el referéndum no se hiciera”.

Además agregó “En este momento ellos están legalizando su partido, si nosotros en enero que no estaba ningún partido legalizado llamáramos a elecciones, dicen que es un golpe de Estado, porque ellos no están en condiciones de participar”.

Uno de las exigencias de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) son la convocatoria de elecciones generales, a lo que Istúriz dijo: “Eso no aparece en la constitución, aquí hay elecciones cuando se venza el periodo, a Nicolás Maduro no se le ha vencido su período (…) cuando piden (las elecciones), es cuando saben que no es posible una elecciones (…) las oportunidades que han tenido para un cronograma de elecciones, la han desechado”.

Para Aristóbulo Istúriz “la Constituyente es un derecho que tiene el presidente”

